C&A s’appuie sur Snowflake pour construire une stratégie numérique basée sur les données

Le Data Cloud Snowflake annonce que C&A, l’un des principaux détaillants européens dans le domaine de la mode, a fait le choix d’utiliser ses solutions pour démocratiser l'accès à ses données, accélérer la création de rapports, et obtenir les informations nécessaires pour suivre l'évolution rapide du secteur de la mode.



C&A utilise Snowflake comme plateforme centrale de données et comme base pour toutes ses activités d'analyse, ingérant rapidement toutes ses données provenant des systèmes ERP, des systèmes de gestion du cycle de vie, des activités des clients et des applications financières. Snowflake a permis à C&A de réaliser de nouvelles économies et d'accélérer ses processus de données, rendant la production de rapports beaucoup moins coûteuse et plus rapide. L'évolutivité de la plateforme permet aussi à l'entreprise de ne plus manquer ses accords de niveau de service.



La simplicité et la facilité d'utilisation de la plateforme Snowflake rendent également les activités quotidiennes beaucoup moins laborieuses pour C&A, donnant la possibilité de tout faire en un seul endroit. En outre, C&A bénéficie de la maintenance entièrement gérée par Snowflake, se traduisant par des gains de temps et de performance significatifs.



“Grâce à l’évolutivité de Snowflake, nous pouvons désormais finaliser nos rapports pour 9h le matin. Nous produisons des milliers de rapports. Auparavant, nous dépassions les accords de niveau de service de plusieurs heures, mais avec Snowflake, nous savons ce dont nous avons besoin, exactement quand nous en avons besoin.” témoigne Lutz Bauer, architecte de domaine pour l'analyse des données chez C&A.



“Nous apprécions le fait que nous ayons la possibilité de faire évoluer notre plateforme de données et de la réduire à nouveau si besoin, réduisant ainsi les coûts", ajoute Rembert Schuster, responsable du domaine des données et de l'analyse au sein de C&A. “C'est un avantage considérable pour nous.”



Avant de faire le choix de Snowflake, l'infrastructure existante de C&A était basée sur Teradata. "Snowflake correspondait à notre stratégie ERP, nous avons donc préparé un POC qui comparait plusieurs offres cloud différentes" déclare Lutz Bauer "Alors que certaines ne pouvaient tout simplement pas répondre à nos exigences en matière de reporting et d'analyse, Snowflake y parvenait facilement. L'évolutivité transparente qu’apporte le Data Cloud de Snowflake a été l'élément décisif.”



Au cours des dernières années, C&A s'est engagée sur la voie de la modernisation. L’entreprise a ainsi développé ses activités en ligne, en intensifiant ses efforts sur des marketplaces telles qu'Amazon, en créant une adhésion exclusive pour ses consommateurs les plus fidèles et en numérisant ses chaînes d'approvisionnement.