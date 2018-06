CCH Tagetik récompensé pour son intégration de la norme IFRS 17 dans ses solutions

Le prix SIIA Business Technology CODiE Award 2018 de la Meilleure solution de gestion financière a été décerné à la solution de workflow CCH Tagetik IFRS 17 de la division Tax & Accounting de Wolters Kluwer. Ce prix renforce la position référente de CCH® Tagetik auprès des assureurs, notamment dans leur gestion de la norme IFRS 17.



La solution CCH® Tagetik récompensée par le SIIA



Le 12 juin dernier, la Software & Information Industry Association (SIIA), première association professionnelle de l’industrie du logiciel et des contenus numériques, a remis à Wolters Kluwer Tax & Accounting le prix CODiE lors de sa conférence annuelle de San Francisco. Les lauréats rassemblent les meilleurs produits, technologies et services du secteur de l’information, créés par ou pour les médias, les éditeurs et les prestataires de services d’information.



« C’est un honneur de recevoir une telle récompense et de bénéficier d’une reconnaissance de plus pour la qualité de nos solutions innovantes, a déclaré Karen Abramson, CEO de Wolters Kluwer Tax & Accounting. Cette distinction reflète notre profond attachement au développement de solutions qui apportent des avantages significatifs à nos clients en simplifiant leurs workflows, en augmentant leur productivité et en leur permettant d’économiser un temps précieux. »



Un prix qui renforce la position de CCH® Tagetik sur le marché

Ce prix constitue le dernier d’une série de distinctions mondiales décernées cette année à Wolters Kluwer Tax & Accounting. CCH® Tagetik a notamment été désigné Leader du marché de la gestion de la performance financière dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) par BARC Score et s’est vu remettre par Turst Radius le « Top Rated Award ».



« La solution CCH Tagetik IFRS 17 a été conçue pour aider nos clients à réussir dans un monde en constante mutation, a déclaré Laurence Yvon, Directrice des opérations France de CCH® Tagetik. Le fait d’avoir été désigné comme le meilleur de notre secteur témoigne de notre capacité à aider les professionnels dans les domaines où ils en ont le plus besoin. »