Wolters Kluwer étend la solution CCH Tagetik ESG & Sustainability aux exigences de reporting des émissions de carbone

La nouvelle solution de reporting des émissions de carbone vient enrichir l'offre client de CCH Tagetik en matière d'ESG et de développement durable. Cette dernière intègre désormais des fonctionnalités préconfigurées de gestion des données carbone basées sur le protocole GHG, les normes et directives de comptabilisation des gaz à effet de serre les plus utilisées au monde. Cette solution soutiendra les responsables financiers dans leurs efforts pour suivre les émissions avec précision et accélérer la mise en conformité avec les réglementations et les normes ESG pertinentes.



Olivier de Gaetano, General Manager Western Europe de CCH® Tagetik chez Wolters Kluwer, a déclaré : «Les entreprises sont à la recherche de technologies qui leur permettent de répondre aux besoins croissants en matière de rapports ESG et de se préparer aux exigences futures. Notre solution démontre notre engagement à innover pour aider les responsables financiers à gérer des données non financières disparates avec la même rigueur que celle appliquée aux données financières. En élargissant les capacités de base de la consolidation financière et du reporting, CCH® Tagetik permet aux directeurs financiers d'accélérer les processus financiers tout en automatisant les processus adjacents proches, y compris le reporting ESG, fiscal et réglementaire.»



Les principales caractéristiques de la nouvelle solution sont les suivantes:



Une couverture réglementaire de bout en bout, avec des données sur les émissions de carbone alimentant automatiquement les rapports de sortie CSRD, International Financial Reporting Standards (IFRS), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et Global Reporting Initiative (GRI).

Des modèles de données préconfigurés permettant d'ingérer des données provenant de multiples sources internes et externes.

Des facteurs d'émission pré-paramétrés et extensibles pour accélérer la configuration et accroître la précision.

Une logique de calculs des gaz à effet de serre (GES) préconfigurés pour les émissions des champs d'application 1, 2 et 3.

Une capacité à offrir une vision globale grâce à un tableau de bord complet.

Une expérience assistée par l'IA de reporting narratif intelligent, qui simplifie la gestion de la divulgation.



Dans la droite ligne de son engagement continu en faveur de l'innovation et du leadership pour l'ESG et le développement durable, CCH® Tagetik a lancé un Think Tank des Entreprises Durables lors de son événement annuel CCH® Tagetik inTouch à Lucca (Italie), en mai dernier. Ce Think Tank a réuni des experts ESG, des universitaires et des organisations de premier plan pour discuter des tendances émergentes en matière de reporting sur le développement durable ainsi que des opportunités stratégiques pour favoriser le progrès durable.