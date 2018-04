CINÉMOI et Mondobrain s’associent pour faire franchir une nouvelle dimension au monde du divertissement étendu

Le réseau de télévision CINÉMOI, CINÉMOIWorld et Mondobrain amèneront l’expérience de réalité virtuelle à un niveau jamais atteint grâce à une Intelligence Artificielle à l’unisson de la vie réelle. Cette association vise à offrir une plateforme en relation directe avec le consommateur qui améliore l’expérience du souscripteur en la personnalisant.



Augustin Huret, co-fondateur et CEO de Mondobrain a déclaré que « cette joint-venture représente un réel point de bascule de l’industrie du divertissement et du client expérientiel. »



Mondobrain a développé la première plateforme d’Intelligence Augmentée en self-service qui combine les intelligences Humaines, Artificielles et Collectives pour les décideurs de toute industrie. Ainsi Mondobrain compte des utilisateurs dans des domaines aussi variés que la finance, l’éducation, les biotechnologies, la construction aéronautique, la santé et les administrations.



Daphna Edward Zima, Président et Co-Fondateur de CINÉMOI/CINÉMOIWorld l’affirme, « cette joint-venture va permettre à la communauté mondiale de s’évader dans le divertissement global, le e-commerce et le tourisme virtuel, bien au-delà des frontières. Une Vision. Un Peuple. Mais pas de politique, ni guerre, ni discrimination. Un lieu virtuel où les amis peuvent simultanément vivre des expériences de vie des quatre points de la planète dans une même salle de cinéma, regardant ensemble une comédie musicale de Broadway dans CINÉMOIWorld, bavardant et se mêlant virtuellement les uns aux autres dans un univers de divertissement individualisé. »