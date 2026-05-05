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Chapitre 29, une enquête romancée sur les origines de la vie privée, menée par Alessandro Fiorentino


Rédigé par le 10 Août 2026

Vous avez aimé le Da Vinci Code ? Chapitre 29 vous plongera dans une ambiance familière : religion, Vatican, mystère, et technologies. Soyons honnêtes, Alessandro Fiorentino n’a pas tout à fait le plume de Dan Brown, mais il se défend bien dans la romancisation d’un sujet complexe, au croisement du droit, des sciences sociales et de la technologie : le concept de vie privée.



Chapitre 29, une enquête romancée sur les origines de la vie privée, menée par Alessandro Fiorentino
Nous sommes à Paris, en 2018, un universitaire décède dans des circonstances suspectes, alors qu’il travaillait sur une étude, pour le compte du Saint-Siège, sur les origines de la vie privée. Son ami et ancien élève, Francesco Libero, reprend le flambeau et, malgré les risques qu’il mesure, tente de découvrir ce qui a conduit à la disparition de son professeur. Tout comme dans l’autre succès de Dan Brown, Origine, technologie et religion s’entremêlent ; tout semble se passer comme si la religion, basée sur des croyances, craignait la découverte d’une vérité, basée sur des faits scientifiques.

Je ne vous en dis pas plus… à vous de découvrir la suite dans le livre.

« Le professeur Ernesto Cabra est retrouvé mort dans une chambre d’hôtel. Un cambriolage, affirme t on. Francesco Libero, son ancien élève, comprend immédiatement que quelque chose cloche. En fouillant les dernières recherches de son mentor, Francesco découvre que Cabra avait mis la main sur quelque chose d’inattendu. Une découverte capable d’ébranler les géants du numérique, dont la puissance repose sur la collecte massive des données personnelles. Très vite, l’enquête entraîne Francesco à Rome, où les ultimes indices laissés par Cabra se transforment en rendez vous sous tension, en avertissements voilés et en dangers de plus en plus tangibles. À chaque pas, la pression monte. Et une évidence s’impose : la vérité qu’il poursuit pourrait déclencher un séisme mondial », dévoile la quatrième de couverture.

Ce que l’auteur parvient à transmettre, c’est le croisement de faits réels et documentés, avec une histoire totalement romancée. Il le précise d’ailleurs en introduction : « Toutes les références techniques et historiques, ainsi que toutes les citations religieuses ici exposées, sont authentiques… Pour le reste, c’est à vous de voir ». Cette ludification d’un sujet parfois rebutant permet au lecteur d’apprendre, de comprendre, tout en étant tiré par l’intrigue et la curiosité d’en savoir plus. Après, croire ou ne pas croire est un autre sujet !

Un roman parfait pour l’été, et même un peu plus, disponible sur Amazon au prix raisonnable de 16,90 euros : https://www.amazon.fr/CHAPITRE-29-origines-vie-priv%C3%A9e/dp/B0GJRBP7YK

PS : L’auteur m’a gentiment offert son livre pour que je puisse le lire, sans demander la moindre contrepartie. Et je l’ai vraiment lu ! Je ne reçois bien sûr aucune commission si vous cliquez sur le lien ci-dessus. Achetez-le sur Amazon ou ailleurs, comme vous préférez !
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