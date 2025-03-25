Wavestone renforce son offre IA en rachetant AI Builders

Les termes de l'opération



Selon les informations financières diffusées par Wavestone via Actusnews Wire, l'acquisition a été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 19,3 millions d'euros, intégralement financée en numéraire. AI Builders sera consolidé dans les comptes du groupe à compter du 1er août 2026.



Fondé en 2019, AI Builders compte une équipe d'environ 50 consultants spécialisés en stratégie IA & Data. Le cabinet accompagne les directions générales, les Chief Data Officers et les Chief AI Officers de grandes organisations dans la définition, la structuration et le passage à l'échelle de leurs transformations IA. Pour 2026, AI Builders vise un chiffre d'affaires de 10,3 millions d'euros, avec un EBITDA ajusté de 15 %. Cette acquisition est une belle sortie pour Stéphane Roder, le fondateur de AI Builders, expert reconnu dans le domaine de l'intelligence artificielle.



Une complémentarité revendiquée



Dans son communiqué, Wavestone met en avant la complémentarité des deux structures : l'expertise d'AI Builders en stratégie, gouvernance, Data Office et pilotage par la valeur permettrait au groupe d'intervenir plus en amont dans les projets de transformation IA de ses clients, tandis que Wavestone apporterait son envergure internationale et sa capacité à industrialiser et déployer des transformations complexes à grande échelle.



Selon le cabinet, cette union permet de proposer un accompagnement intégré couvrant la stratégie IA, la gouvernance des données, les produits IA, la transformation organisationnelle, l'adoption des usages et la création de valeur, pour une base de clients élargie en Europe comme en Amérique du Nord.



Un contexte financier contrasté pour Wavestone



Cette annonce intervient le même jour que la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2026/27 de Wavestone, en repli organique d'environ 2 %, et l'ajustement à la baisse de ses objectifs annuels; la marge opérationnelle récurrente visée passant à une fourchette de 11 % à 13 %, contre environ 13 % précédemment. Le groupe évoque notamment un recul net de son activité aux États-Unis et au Royaume-Uni, lié à des reports de décisions clients.



D'après la presse financière, dont BFM Bourse, ce trimestre décevant a entraîné une chute d'environ 29 % du titre Wavestone en Bourse le 30 juillet. Un analyste de TP ICAP cité par ce média souligne que la réallocation des budgets clients vers l'IA progresse plus vite que la capacité de Wavestone à réallouer ses propres ressources en conséquence.



Ce que révèle cette opération de la tendance du marché



Ce rachat illustre un mouvement plus large observé chez les cabinets de conseil en transformation : celui d'une course à la consolidation des expertises en intelligence artificielle, à mesure que les budgets des grandes entreprises se déplacent des projets de transformation classiques vers des initiatives liées à l'IA. En intégrant un acteur de niche positionné en amont, sur la stratégie et la gouvernance IA, plutôt qu'en développant cette expertise en interne, Wavestone cherche à accélérer son repositionnement sur une chaîne de valeur qui va de la définition de la stratégie jusqu'au déploiement à grande échelle.



Mais l'écart entre l'annonce de cette acquisition ciblée et la publication, le même jour, d'un trimestre en repli et d'objectifs revus à la baisse, met aussi en lumière la difficulté du secteur du conseil à opérer ce virage : la demande se réoriente vers l'IA plus vite que les cabinets ne parviennent à y adapter leurs ressources et leurs offres existantes. Ce paradoxe, consolider pour capter la croissance liée à l'IA tout en subissant, à court terme, le contrecoup de cette même réallocation budgétaire chez les clients, pourrait bien devenir une tension caractéristique de cette phase de transition pour l'ensemble de l'industrie du conseil.