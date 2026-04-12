SAP rachète Dremio : le lakehouse ouvert entre dans la galaxie SAP Business Data Cloud

Dremio se définit comme « l'Agentic Lakehouse » : la seule plateforme de données native Iceberg conçue pour les agents et gérée par les agents. Chaque utilisateur métier et chaque agent d'IA obtient un accès instantané et gouverné aux données d'entreprise via le LLM ou l'outil de son choix. Les requêtes fédérées atteignent n'importe quelle source sans pipelines ETL. Une couche sémantique IA ajoute le contexte métier afin que chaque agent puise à la même source de vérité.



Concrètement, la plateforme repose sur deux projets open source majeurs : Apache Iceberg, un format de données pour stocker des tables de grande taille, et Apache Polaris. Ces deux projets ont joué un rôle déterminant dans la décision de SAP d'acquérir Dremio. Un troisième projet, Apache Arrow, complète ce socle. SAP s'est engagé à maintenir et à prioriser les contributions à ces projets open source.



Autre atout technique de poids : la plateforme de Dremio opère sur une architecture serverless et élastique, qui étend sa capacité en réponse à la demande et se contracte une fois les charges de travail allégées, ce que SAP décrit comme une amélioration de l'économie de l'analytique d'entreprise en supprimant les exigences liées à des capacités fixes.