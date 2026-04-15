Coupe du Monde de la FIFA 2026 : un laboratoire grandeur nature de valorisation de la donnée

Un match de la Coupe du monde 2026 ne produit plus seulement un score. Il génère, selon la FIFA, plus de 150 millions de points de données de suivi par rencontre, via ses caméras de suivi optique. Cette instrumentation massive (capteurs, caméras, vision par ordinateur, intelligence artificielle) transforme chaque geste en information exploitable. Et l’information, ici, n’est pas un sous-produit du spectacle : elle en est devenue l’un des principaux gisements de valeur.



La formule que The Economist avait popularisée en 2017 — la ressource la plus précieuse du monde n’est plus le pétrole, mais la donnée — trouve dans ce tournoi une illustration presque caricaturale. Officiants, sélections, diffuseurs, sponsors, opérateurs de paris : tous convoitent désormais le même actif. Passons en revue une économie de la donnée qui se joue autant dans les serveurs que sur le terrain.



L’arbitrage, laboratoire de la donnée en temps réel



C’est la vitrine la plus visible. Le hors-jeu semi-automatisé (Semi-Automated Offside Technology, ou SAOT) repose sur un réseau de 16 caméras de suivi optique installées dans chacun des 16 stades, contre 12 lors du Mondial 2022 au Qatar. Fournies par Hawk-Eye et adossées à l’infrastructure de Lenovo, partenaire technologique officiel de la FIFA, elles reconstituent en continu la position de 29 points anatomiques par joueur, échantillonnés environ 50 fois par seconde.



L’enjeu n’est pas cosmétique. La FIFA indique que le système détecte désormais un hors-jeu à partir de 10 centimètres de dépassement de la ligne, contre un seuil d’environ 50 centimètres en 2022. Surtout, pour les situations les plus nettes, une alerte peut être adressée directement à l’arbitre de terrain, sans transiter d’abord par la salle de la vidéo. Le gain de temps se compte en secondes ; la crédibilité de la décision, elle, se paie en confiance des joueurs et des supporters. La FIFA précise évidemment que l’arbitre humain conserve la décision finale, l’automatisation intégrale du hors-jeu étant cependant évoquée à l’horizon 2030.



À cet arsenal s’ajoutent des innovations moins spectaculaires, mais tout aussi révélatrices de la logique « data centric » : des caméras portées par les arbitres (Ref Cam), dont Lenovo stabilise l’image en temps réel par IA pour la diffusion, et des capteurs installés le long des lignes pour vérifier instantanément la sortie du ballon.



Le Trionda, un capteur déguisé en ballon



Le ballon officiel du tournoi, le Trionda d’Adidas (« trois vagues » en espagnol, en référence aux trois pays hôtes), est moins un objet de cuir qu’un périphérique connecté. Il abrite une centrale inertielle (IMU) cadencée à 500 Hz, soit 500 mesures par seconde : accélérations, rotations et, surtout, l’instant exact du contact avec le pied. Ces données sont transmises en temps réel au système d’assistance vidéo, où elles se combinent au suivi optique pour dater précisément la passe et trancher les situations de hors-jeux les plus serrées.



Développée avec le spécialiste allemand Kinexon, cette « technologie du ballon connecté » n’est pas une première ; le ballon Al Rihla l’inaugurait déjà en 2022. Le capteur, autrefois suspendu au centre du ballon, est désormais logé latéralement dans une couche spécifique, avec des contrepoids pour préserver l’équilibre et la trajectoire. Détail qui en dit long sur la nature de l’objet, et notre dépendance à l’électricité : comme tout appareil électronique actif, le ballon doit être rechargé, la FIFA en garderait plusieurs unités préchargées autour de chaque pelouse.



Les avatars 3D : le jumeau numérique de chaque joueur



Nouveauté marquante de 2026 : chaque joueur est scanné en trois dimensions avant les matchs (un balayage corporel d’environ une seconde) pour générer un avatar numérique. Au total, la FIFA évoque 1 248 modèles de joueurs. Intégrés au système de hors-jeu, ces jumeaux numériques améliorent l’identification des joueurs dans les situations confuses, notamment dans les surfaces encombrées.



Ils servent aussi le récit : les reconstitutions 3D diffusées après une décision litigieuse ne montrent plus des silhouettes génériques, mais des représentations fidèles à la morphologie réelle des joueurs. C’est la première fois qu’une technologie de jumeau numérique devient une composante officielle de l’arbitrage dans un événement sportif mondial. Autrement dit, la donnée corporelle du joueur devient à la fois un outil et un actif.



Football AI Pro : la donnée comme arme tactique et comme grande égalisatrice



Côté équipes, la pièce maîtresse s’appelle Football AI Pro, développée par la FIFA avec Lenovo et mise à disposition des 48 sélections. Il s’agit d’un assistant d’IA générative, comparable dans son usage à une interface conversationnelle grand public, mais entraîné sur les données propriétaires de la FIFA : le FLM (Football Language Model) nourri de centaines de millions de points de données issus de décennies de compétitions. La plateforme analyse plus de 2 000 indicateurs de performance et restitue ses réponses en texte, vidéo, graphiques et visualisations 3D, dans de multiples langues.



Concrètement, un entraîneur peut interroger la préparation d’un adversaire (schémas de pressing, coups de pied arrêtés, zones de tir) et obtenir une réponse chiffrée, matchs reconstitués en 3D à l’appui. Le discours affiché par la FIFA, porté par son président, Gianni Infantino, est celui de la démocratisation de l’accès à la donnée : offrir aux petites fédérations, dépourvues de départements d’analystes, le même socle analytique que les grands pays.



L’écart qu’il s’agit de combler est réel. Selon les éléments rapportés par la presse spécialisée (dont Wired), la fédération anglaise a ramené l’analyse des tireurs de penalty de cinq jours à environ cinq heures grâce à l’automatisation ; l’entraîneur Marcelo Bielsa faisait autrefois consacrer à ses adjoints jusqu’à 300 heures pour disséquer un seul adversaire. À l’autre bout du spectre, une petite sélection comme celle de Curaçao a mobilisé des données géospatiales et de suivi de la diaspora pour identifier des joueurs éligibles. Le directeur de l’innovation de la FIFA, Johannes Holzmüller, présente Football AI Pro comme un « socle » commun tout en reconnaissant qu’une régulation future de l’usage de l’IA en compétition internationale reste plausible.



Cette matière première alimente aussi la chaîne de diffusion. Pour la première fois dans un grand tournoi FIFA, une large part des statistiques de jeu (passes, sprints, actions de pressing, expected goals) est générée automatiquement par l’IA plutôt que saisie par des opérateurs humains, puis injectée dans la FIFA Football Data Platform. Les diffuseurs y puisent flux vidéo synchronisés, graphiques interactifs et reconstitutions 3D : la donnée ne sert plus seulement à arbitrer le match, elle le raconte.



La course à l’IA des sélections



Au-delà de l’outil commun de la FIFA, plusieurs fédérations ont noué leurs propres partenariats, transformant le Mondial en banc d’essai grandeur nature pour les géants de l’IA. Google a placé son modèle Gemini au cœur d’accords avec plusieurs sélections : l’Argentine (dont il est devenu sponsor principal, avec un usage revendiqué pour l’analyse tactique, la prévention des blessures et l’aide à la décision), la France, le Brésil, l’Allemagne, les États-Unis, l’Irak ou le Maroc. De son côté, Google DeepMind a déployé au Brésil son assistant tactique TacticAI, en collaboration avec la Confédération brésilienne (CBF) et le club de Palmeiras.



Pour ces acteurs, l’enjeu dépasse le football : un tournoi suivi par plusieurs milliards de personnes constitue la plus vaste démonstration publique jamais offerte à l’IA grand public. La donnée sportive devient alors un actif marketing autant qu’un outil de performance.



Combien vaut tout cela ? Le marché de la donnée sportive



C’est le cœur du sujet. Selon Statista, cité par la World Lotteries Association, le marché mondial de l’analyse sportive devrait dépasser 10 milliards de dollars d’ici 2028, avec une croissance annuelle de l’ordre de 21,8 %. Les cabinets d’études spécialisés vont plus loin : Growth Market Reports estime le marché de la monétisation des données sportives à 5,7 milliards de dollars en 2024, projeté à 17,6 milliards de dollars en 2033 (croissance annuelle d’environ 18,4 %). Ces chiffres, propres aux méthodologies de chaque cabinet, doivent être maniés avec prudence, mais ils convergent sur une tendance : une valorisation en forte hausse.



Le principal débouché actuel reste le pari sportif. Le marché mondial des paris, évalué autour de 114 milliards de dollars en 2024 selon les estimations sectorielles, alimente une demande insatiable de données en temps réel : ce sont elles qui rendent possibles les paris « en cours de jeu » (in-play), où les cotes évoluent action après action. Les données de suivi (position, vitesse, moment exact d’un tir) deviennent la matière première des évaluations et des marchés dynamiques.



Cette valeur se monnaye principalement par la licence. Des sociétés comme Genius Sports ou Stats Perform ont bâti des modèles économiques sur la collecte, l’enrichissement et la redistribution des flux de données vers diffuseurs, opérateurs de paris et éditeurs de jeux ; Second Spectrum licencie sa technologie de vision par ordinateur à de grandes ligues nord-américaines et européennes. Comme le résume le cabinet Clifford Chance, la propriété et la monétisation des données de performance sont en passe de devenir une véritable classe d’actifs — et, partant, un point de friction entre des parties prenantes aux intérêts divergents.



À qui appartient la valeur de la donnée ?



C’est la question qui reste largement ouverte. Les joueurs, dont la donnée corporelle et de performance est massivement captée, sont aujourd’hui très peu associés à la valeur commerciale ainsi créée. En Europe, les données biométriques relèvent des « catégories particulières » protégées par le RGPD, et le Comité européen de la protection des données a lui-même relevé la difficulté d’obtenir un consentement « librement donné » dans une relation employeur-employé ; l’exemple des équipes sportives étant explicitement cité.



Le football tente de poser un cadre. La Charte des droits des joueurs sur les données, publiée en septembre 2022 par le syndicat mondial FIFPRO en collaboration avec la FIFA et calquée sur les principes du RGPD, reconnaît aux joueurs le droit d’être informés, d’accéder à leurs données, de retirer leur consentement, d’en obtenir la portabilité, la rectification ou l’effacement, et de porter réclamation. FIFPRO travaille par ailleurs à une plateforme centralisée de gestion, et des initiatives comme Project Red Card au Royaume-Uni illustrent la volonté de certains joueurs de faire valoir ces droits, voire d’en tirer une contrepartie.



Reste enfin l’angle mort de la donnée du spectateur. Plusieurs stades hôtes recourent à la reconnaissance faciale pour l’accès, et plus de 120 organisations de la société civile, dont l’ACLU et Amnesty International, ont émis une mise en garde relative aux frontières, aux fouilles d’appareils et au traitement des données personnelles autour du tournoi. La valorisation de la donnée a un revers : celui des libertés.



La donnée, actif qui survit au trophée



Une coupe se soulève une fois. Les jeux de données, eux, ne s’éteignent pas au coup de sifflet final : ils entraînent les modèles de demain, affinent les cotes, nourrissent les diffusions et redéfinissent la préparation des sélections pour les tournois suivants. Le Mondial 2026 restera peut-être dans les mémoires comme remporté de nouveau par la France (éloignons le mauvais œil !) ; il fera date, dans l’histoire de l’industrie, comme le moment où la donnée sportive a cessé d’être un outil pour devenir un actif à part entière, et le plus disputé de tous.