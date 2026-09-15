ChapsVision et Schwarz Digits s’associent pour renforcer l’autonomie stratégique des organisations et entreprises européennes en matière de data intelligence et d’IA

Ce partenariat réunit deux acteurs technologiques européens de premier plan afin d’offrir aux entreprises et organisations davantage d'indépendance, de choix et de maîtrise sur leurs données les plus critiques et leurs infrastructures d'IA. Il se concentrera dans un premier temps les organisations en Allemagne, en Autriche et en Suisse, avant de s'étendre à l'ensemble du marché européen.



Cette collaboration illustre la convergence croissante des acteurs technologiques européens autour de la construction d’une chaîne de valeur complète et indépendante, de l’infrastructure cloud aux applications logicielles, opérée par des acteurs européens au service des institutions et des entreprises européennes.



Les organisations en Allemagne, en Autriche et en Suisse, y compris celles des secteurs les plus réglementés et sensibles, pourront exécuter les solutions de data intelligence et d’IA agentique de ChapsVision sur une infrastructure entièrement placée sous juridiction européenne. STACKIT stocke et traite les données exclusivement dans des centres de données situés en Allemagne et en Autriche, garantissant qu’aucune législation non européenne ne s’applique et que les clients conservent la pleine maîtrise de leurs données les plus sensibles.



Dans le cadre de ce partenariat, les solutions ChapsVision seront également disponibles sur la Marketplace STACKIT, facilitant ainsi leur accès et leur déploiement sur l’infrastructure cloud européenne de STACKIT. Partenaire stratégique clé pour la mise en œuvre, SVA (System Vertrieb Alexander GmbH), l’un des principaux intégrateurs systèmes informatiques en Allemagne pour les autorités publiques et la défense, joue un rôle central dans cette collaboration. Grâce à sa connaissance approfondie du secteur public et à ses contrats-cadres établis, SVA fait le lien entre l’infrastructure cloud souveraine de STACKIT et la plateforme d’IA de ChapsVision. Ensemble, les partenaires posent les fondations technologiques nécessaires à la conception et au déploiement de solutions clés en main, pleinement conformes aux exigences réglementaires, destinées à répondre aux futurs besoins des environnements publics critiques et hautement restreints dans la région DACH.



ChapsVision opère sur des marchés exigeants où la maîtrise des données est essentielle : défense, renseignement et sécurité intérieure, finance, industrie, sciences de la vie et énergie. Dans ces environnements, les plus hauts niveaux d’indépendance, de fiabilité et de conformité sont indispensables. En rendant ses solutions disponibles sur STACKIT, ChapsVision propose à ses clients une alternative européenne souveraine et crédible aux hyperscalers non européens.



Fondé sur des technologies open source et audité selon les plus hauts standards européens de sécurité, STACKIT offre à ses clients liberté technologique, portabilité des données et protection contre la dépendance à un fournisseur unique, qui sont les fondements d’une véritable souveraineté numérique.



Combiné à l’approche ouverte de ChapsVision en matière de données, de modèles d’IA et de technologies, ce partenariat offre aux organisations européennes une plus grande liberté pour choisir, exploiter et faire évoluer leur environnement technologique critique.



« L’autonomie stratégique commence par la capacité de choisir et de garder la maîtrise des technologies dont dépend votre organisation. Notre partenariat avec Schwarz Digits offre aux organisations européennes une solution concrète pour déployer des technologies avancées de data intelligence et d’IA sur une infrastructure européenne, sans compromis sur la performance, la sécurité ou le contrôle opérationnel. » — Silvano Sansoni, Executive Officer de ChapsVision



« L’Europe a besoin d’un véritable choix lorsqu’il s’agit de technologies critiques. En combinant les capacités Cloud européennes de STACKIT, qui répondent aux plus hauts standards allemands et européens en matière de protection des données et de sécurité, avec les solutions d’IA de ChapsVision, nous créons une infrastructure informatique souveraine et robuste pour les acteurs publics et les entreprises opérant dans des environnements critiques pour la sécurité. » — Harald Mannheim, Head of Defence, Schwarz Digits