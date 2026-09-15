Promod choisit Myriade pour libérer l’accès à ses données grâce à l'IA

Fondée en 1975, Promod est une enseigne majeure du prêt-à-porter féminin qui exploite 400 magasins, réalise 380 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 2 500 collaborateurs. Engagée dans une transformation stratégique profonde vers un modèle de « commerce de précision » et de retail responsable, l’enseigne a choisi de s’appuyer sur l’expertise de Myriade pour valoriser pleinement ses données historiques et opérationnelles.



Fondée en 2025 à Lille, Myriade est une plateforme AI-native qui structure l'accès aux données complexes des entreprises. Se connectant directement aux entrepôts de données, elle génère en moins de 72 heures une couche d'intelligence documentée et exploitable, permettant à chaque collaborateur d'exploiter l'IA pour prendre des décisions réellement data-driven, avec une solution dont la souveraineté est garantie.



Fluidifier l'exploration de la donnée pour toutes les équipes

Chez Promod, la quasi-totalité du système d’information est développée en interne. Si cette approche garantit une maîtrise technologique absolue, l’accès et l’exploration de données reste un enjeu majeur. Jusqu'alors, l’ensemble des demandes d’analyse métier transitait par une équipe Data centrale hautement sollicitée, créant d'inévitables délais de traitement. Pour franchir un cap, Promod a mené une phase exploratoire sur l'Intelligence Artificielle adaptative.



« Notre ambition avec le commerce de précision est de concevoir une mode plus juste et mesurée, au plus près des attentes de nos clientes. Pour y parvenir, l'accès à l'information doit être instantané et démocratisé. Myriade apporte cette rupture technologique en traduisant le langage naturel en requêtes techniques complexes. La plateforme permet à nos collaborateurs de dialoguer directement avec nos bases de données. »

Claire Thelliez, DSI de Promod



Un déploiement agile et des cas d'usage précis

Après un POC (Proof of Concept) concluant de trois mois réalisé en environnement de test, la solution Myriade a été mise en production avec succès. L'agilité technique de la start-up a notamment permis d'intégrer nativement les spécificités des bases MongoDB de l'enseigne. Preuve de cette intégration réussie, la plateforme compte déjà une cinquantaine d’utilisateurs actifs au sein de la DSI, soit la moitié des effectifs de la direction informatique après seulement quelques semaines d'utilisation.



Aujourd'hui, l'assistant analytique IA est utilisé sur plusieurs cas d'usage clés. Il intervient d'abord au niveau du support IT et de l'exploitation informatique pour analyser instantanément les comptes-rendus d’exécution (logs), les flux de traitements nocturnes (batchs), permettant de détecter immédiatement les anomalies ainsi que la base de tickets de support pour capitaliser sur les incidents rencontrés dans le passé. Il est également exploité, en phase de test, pour le pilotage logistique et commercial afin de suivre en temps réel les transferts de stocks et les performances produits à l'aide de questions simples en langage naturel.



« La force de Myriade réside dans sa capacité à s'adapter à l'hétérogénéité de nos infrastructures techniques sans imposer une restructuration lourde. Nos équipes techniques, initialement vigilantes face aux promesses de l'IA, ont rapidement validé la pertinence et la précision mathématique des requêtes générées. La solution libère nos ingénieurs des tâches d'extraction répétitives pour leur permettre de se concentrer sur l'architecture et la modélisation à forte valeur ajoutée. »

Simon Milléquant, Responsable IT chez Promod



Un partenariat régional et souverain inscrit dans la durée

Au-delà de la performance technique, la collaboration entre Promod et Myriade repose sur des valeurs partagées : un ancrage territorial fort dans la région Nord, une culture du co-développement et un engagement pour la souveraineté technologique, la plateforme Myriade s'intégrant directement au sein des environnements sécurisés de l'enseigne.



Dans les douze prochains mois, Promod prévoit d’étendre les capacités de la plateforme à l’analyse approfondie des événements commerciaux et à l’enrichissement de son catalogue de données, ouvrant la voie à une autonomie totale des directions métiers comme le commerce, le merchandising ou la finance.



« C’est un partenariat pragmatique et gagnant-gagnant. Myriade nous apporte une agilité nouvelle dans l'exploration de notre patrimoine data, et nous contribuons activement à faire grandir une pépite technologique locale en laquelle nous croyons. »

Claire Thelliez, DSI de Promod



« Collaborer avec une enseigne aussi emblématique et exigeante que Promod est une immense fierté pour Myriade. Ce déploiement démontre la maturité de notre technologie AI-native face à des architectures sur-mesure complexes. En redonnant de l'autonomie aux utilisateurs métiers tout en allégeant la charge des experts data, nous prouvons que l'IA générative apporte une réponse concrète aux défis quotidiens du retail français. »

Benjamin Derville, Fondateur de Myriade