Des agents IA pour répondre aux besoins data des métiers : Huwise déploie son framework agentique

Déployer des agents IA contextualisés grâce à la connaissance approfondie des usages sur la data marketplace



L’IA agentique ouvre de nouvelles perspectives pour exploiter le potentiel des data marketplaces et aller encore plus loin dans les usages de la donnée au sein des organisations. Ces nouvelles possibilités offertes par l’IA impliquent aussi de fiabiliser et contextualiser le travail de chaque « agent ». C’est pour répondre à cet enjeu que Huwise lance son framework de création d’agents IA pour déployer ses propres agents clés en main dans la plateforme, mais aussi pour construire des agents plus adaptés aux enjeux spécifiques de ses clients (selon le secteur, les problématiques métier et le contexte). Un framework relié à la couche de contexte « context layer » des data marketplaces de Huwise, socle de connaissance essentiel sur les usages des data products et déjà à l'œuvre pour Huwy, l'agent d'exploration de données déployé depuis décembre dernier. Le framework est immédiatement disponible afin d’accompagner l’ensemble des organisations dotées d’une data marketplace Huwise.



Le “context layer” de Huwise : une couche de connaissance essentielle sur les usages réels des data products pour fiabiliser les agents IA.



Contrairement à un context layer statique, celui des data marketplaces Huwise s'enrichit en continu des usages réels de la plateforme, ce qui le rend dynamique et toujours plus fiable dans le temps. Cette richesse contextuelle permet à l'IA agentique de performer : une connaissance fine des usages au sein de la marketplace (recherches effectuées, données consultées, manière dont elles sont exploitées...), de la sémantique propre à chaque environnement (glossaire métier...), ou encore des profils utilisateurs. Cette connaissance constitue le socle sur lequel s’appuient automatiquement les agents développés via le framework Huwise



Jean-Marc Lazard, Président et co-fondateur de Huwise : « Le déploiement des agents IA dans les entreprises s'accélère à un rythme inédit, porté par des attentes fortes sur l'automatisation et la productivité. Mais dans cette course, il ne faut pas perdre de vue l'enjeu central : la fiabilité et la qualité du contexte. Un agent, aussi performant soit-il, ne vaut que par les données sur lesquelles il s'appuie : il a besoin d'un contexte riche, fiable et pertinent pour produire des résultats réellement exploitables. C'est dans cette logique que nous avons développé notre propre framework agentique, que nous mettons en œuvre pour déployer des agents IA s'appuyant sur des données maîtrisées et contextualisées. Ce dispositif est déjà en cours de déploiement auprès de nos clients, avec des premiers retours très encourageants. C'est un nouveau socle technologique, que nous exploitons pour accélérer le déploiement d'agents IA et, avec lui, l'adoption de la donnée au sein des organisations, pour que chacune tire pleinement parti de la valeur de ses données. »



Des agents IA « clé en main » pour des data marketplaces plus autonomes et performantes



À travers son framework agentique, Huwise a développé différents agents :



L’agent IA « Marketplace Curator » qui analyse en continu les usages de la data marketplace (clics, consommation, abandons, etc.) et recommande des actions pour améliorer l’adoption de chaque data product.



L’agent IA « Data Product Builder » qui accompagne la création de nouveaux data products, depuis l’identification et la formalisation du besoin jusqu’à leur conception et leur packaging.



L’agent IA « Opportunity Spotter » qui identifie les écarts entre l’offre disponible dans le catalogue de la data marketplace et les besoins des utilisateurs, puis recommande les data products à créer pour répondre aux opportunités identifiées.



Développés par Huwise et embarquant son expertise pour maximiser le succès des data marketplaces, les agents IA « clé en main » aident les administrateurs à optimiser leurs contenus. Ils s'appuient entre autres sur une matrice construite à partir de l'analyse des usages de chaque marketplace, qui cartographie les data products plus ou moins utilisés ainsi que les requêtes utilisateurs auxquelles elle répond plus ou moins bien. Sur cette base, les agents IA proposent aux administrateurs les actions à plus fort impact pour optimiser l’utilisation de la data marketplace et son adoption à l'échelle.