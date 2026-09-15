TotalEnergies annonce un partenariat avec Mistral en vue de développer des modèles de frontière d'intelligence artificielle dédiés à l'exploration et à l'ingénierie des réservoirs

Innover grâce à la combinaison de l'expertise en intelligence artificielle et de l'expertise en géosciences



Ce partenariat s'appuiera sur les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle, notamment en IA agentique, pour combiner un patrimoine de près de 10 pétaflops de données avec près d'un siècle de connaissances, de savoir-faire et d'expertise accumulés par TotalEnergies dans les géosciences et l'ingénierie des réservoirs. L'objectif est de développer ces nouveaux modèles de frontière capables d'intégrer, de traiter et d'interpréter de grandes quantités de données afin de générer de multiples scénarios pour le développement d'opportunités d'exploration, ainsi que pour l'optimisation et la prolongation de la durée de vie des projets existants.



TotalEnergies et Mistral créeront un laboratoire scientifique commun, associant l'expertise des équipes de subsurface de TotalEnergies aux capacités scientifiques et technologiques de Mistral, champion européen de l'intelligence artificielle, afin de développer des solutions sur mesure répondant aux besoins spécifiques des métiers de la Compagnie.



Tirer parti de l'expertise et de l'infrastructure numérique d'un champion européen



Grâce à ce partenariat avec Mistral, TotalEnergies renforce son écosystème de solutions d'intelligence artificielle afin de développer des modèles propriétaires au sein d'un écosystème numérique européen. Cette démarche permettra à TotalEnergies de valoriser ses données subsurface stratégiques et à Mistral de poursuivre son développement en tant que champion européen de l'intelligence artificielle.



« L'exploration et l'ingénierie des réservoirs figurent parmi les domaines où l'intelligence artificielle peut créer le plus de valeur pour nos activités. En combinant un siècle de données de géosciences, l'expertise de nos équipes et les capacités de Mistral, nous voulons développer une nouvelle génération d'outils capables d'assister nos experts dans l'analyse des données les plus complexes et dans leur prise de décision. Ce partenariat illustre également notre volonté de contribuer au développement d'un écosystème digital européen performant, au service de notre compétitivité. », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.



« Nous sommes ravis d'engager une nouvelle étape dans notre collaboration avec TotalEnergies. Ce projet illustre la capacité de nos modèles à accompagner des processus industriels complexes, et à s'adapter aux challenges scientifiques et énergétiques les plus exigeants. Il démontre également le dynamisme de l'écosystème industriel européen, et l'importance pour les grands groupes de se doter d'une IA de pointe, personnalisable et qui respecte leur propriété intellectuelle », a déclaré Arthur Mensch, co-fondateur et CEO de Mistral.