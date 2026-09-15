Souveraineté des données : Semarchy étend ses options d’auto-hébergement avec la prise en charge de Red Hat® OpenShift® et SUSE® Rancher® RKE2

Semarchy, leader dans le domaine des solutions de gestion des données, annonce l’extension des options d’auto-hébergement de Semarchy Data Platform, avec la prise en charge de Red Hat OpenShift et de Rancher RKE2.



Ces nouvelles options de déploiement offrent aux entreprises la flexibilité nécessaire pour exploiter Semarchy Data Platform dans les environnements qu’elles maîtrisent et qui correspondent le mieux à leurs exigences métier et réglementaires : on-premise, dans un cloud privé ou chez l’hébergeur de leur choix.



La souveraineté des données, désormais un critère de décision



Les options d’auto-hébergement répondent en premier lieu aux organisations pour lesquelles la localisation des données et la maîtrise de l’infrastructure sont déterminantes : banque et assurance, santé, secteur public, industrie, et plus largement tous les secteurs régulés. En France comme dans le reste de l’Europe, ces exigences ne relèvent plus seulement de la DSI : elles remontent au niveau de la direction générale, sous la pression du cadre réglementaire et des politiques internes.



À mesure que les entreprises modernisent leur patrimoine de données, les besoins en matière d’infrastructure divergent. Certaines recherchent la simplicité du SaaS. D’autres ont besoin de garder la main sur la résidence des données, la sécurité et la gestion du cycle de vie des logiciels. L’extension du support de l’auto-hébergement permet aux clients Semarchy de répondre à ces exigences sans renoncer aux bénéfices d’une plateforme moderne de gestion des données.



« Avec la prise en charge d’OpenShift et de Rancher, nous offrons à nos clients davantage de contrôle sur la manière dont ils exploitent les solutions Semarchy », déclare Craig Gravina, CTO chez Semarchy. « Chaque organisation a ses propres exigences, et notre objectif est de leur permettre de choisir le modèle de déploiement qui leur convient. D’autres éditeurs de solutions de gestion des données limitent les options de déploiement au SaaS uniquement, imposant à leurs clients des compromis dont ils ne veulent pas. »



Une gamme complète d’options de déploiement



Cette extension s’inscrit dans la stratégie globale de Semarchy : offrir aux organisations une flexibilité maximale quant à la manière et au lieu d’exploitation de leur plateforme de données. Outre les déploiements auto-hébergés via OpenShift et Rancher, les clients peuvent exécuter Semarchy en cloud privé, notamment sur Microsoft Azure et Amazon Web Services, la déployer en tant qu’application native sur Snowflake, ou la consommer sous forme de service SaaS géré par Semarchy.



« Les organisations recherchent de plus en plus des plateformes technologiques capables de s’adapter à leurs exigences de gouvernance, de sécurité et de localisation des données », déclare Stewart Bond, Vice President, Data Intelligence and Integration Software chez IDC. « Pouvoir déployer des capacités de gestion des données en SaaS, en cloud privé et en environnement auto-hébergé donne aux équipes la flexibilité nécessaire pour répondre à ces exigences, tout en conservant une expérience de plateforme homogène. »



Plus de choix, plus de contrôle



La consolidation du marché réduit les options de déploiement dans l’ensemble du secteur. Semarchy prend le contre-pied de cette tendance : OpenShift et Rancher offrent aux clients une voie supplémentaire pour moderniser leurs capacités de gestion des données tout en conservant le contrôle opérationnel qu’exige leur activité.



La prise en charge d’OpenShift et de Rancher est désormais disponible au sein de Semarchy Data Platform.