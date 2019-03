Christoph Streng rejoint Jedox au poste de Chief Customer Officer

Jedox, éditeur d’une solution SaaS innovante de pilotage de la performance, poursuit sa stratégie orientée client en nommant Christoph Streng pour occuper le poste nouvellement créé de Chief Customer Officer. En tant que CCO, ses responsabilités incluront le développement d’une culture client et partenaire complète dans un contexte de forte croissance de son activité SaaS. Avec cette nomination, Jedox montre sa volonté d’entretenir une relation privilégiée avec ses clients et partenaires, conditions essentielles à leur satisfaction et à leur fidélisation.



Avec plus de 20 ans d’expérience dans les solutions logicielles, dont divers postes de direction dans le secteur informatique et le conseil, Christoph Streng entre au conseil d’administration de Jedox avec une connaissance fine de l’expérience client, du Cloud et du digital. A compter du 11 mars 2019, ses nouvelles responsabilités en tant que CCO seront de développer et d’harmoniser toutes les fonctions orientées client telles que le Consulting, le Centre d’Excellence et le Customer Success, afin de proposer aux clients et partenaires une expérience d’exception.



« Une utilisation maîtrisée des solutions digitales est essentielle pour les entreprises tournées vers l'avenir. Ma mission va être de démontrer la capacité de Jedox à anticiper et répondre aux attentes et aux désirs de nos clients au travers d’un facteur clé de succès : l’excellence. En rendant nos clients plus agiles, nous obtiendrons des résultats beaucoup plus rapidement. L’étendue du portefeuille clients de Jedox est déjà une base solide de croissance. J'ai hâte de poursuivre le développement de Jedox avec toute l'équipe - pour nos clients, » se réjouit Christoph Streng.



« Je suis ravi que Christoph Streng ai rejoint l’équipe de direction. Son expertise dans les domaines du digital et du cloud computing va insuffler un nouvel élan dans la mise en œuvre de notre ambitieuse stratégie client, » a déclaré Florian Winterstein, CEO de Jedox. « La division nouvellement créée est un signal clair qui témoigne de notre engagement envers nos clients et partenaires, en plus d'être une étape importante pour la croissance globale de notre activité cloud. »