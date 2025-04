Cognizant dévoile la plateforme Neuro AI accélérateur d’adoption de l’IA en entreprise, en collaboration avec NVIDIA

Cognizant (NASDAQ : CTSH) a annoncé des avancées basées sur NVIDIA AI visant à accélérer l’adoption intersectorielle de l’IA dans cinq domaines clés : les agents d’IA en entreprise, les modèles larges de langage (ou LLMs) spécialisés, les jumeaux numériques pour la fabrication intelligente, l’infrastructure de base pour l’IA et la plateforme Neuro® AI de Cognizant. Les entreprises pourront ainsi intégrer la technologie NVIDIA AI et l’orchestrer au travers de l’ensemble de leur écosystème technologique.



Cognizant collabore avec des clients internationaux pour les aider à optimiser efficacement la valeur de l’IA. Elle leur fait bénéficier de son expertise sectorielle approfondie et de son écosystème d’IA complet allant de l’infrastructure, aux données avec des modèles et développement d’agent, plateformes ainsi que d’accélérateurs propriétaires. NVIDIA AI joue un rôle clé dans les offres d’IA de Cognizant. Divers projets de croissance et de transformation sont déjà en cours dans des entreprises multi-sectorielles.



« Nous voyons de plus en plus d’entreprises passer des proof of concepts (POCs) à des déploiements d’IA d’entreprise à plus grande échelle », a déclaré Annadurai Elango, President, Core Technologies and Insights, Cognizant. « Grâce à notre collaboration avec NVIDIA, nous développerons et déploierons des solutions pour accélérer ce processus ; nos clients pourrons ainsi avoir un impact plus rapidement avec l’IA avec l’intégration des éléments fondamentaux associés à l’IA, des plateformes et des solutions. »



« De la conception des modèles aux applications, la transformation de l’IA en entreprise nécessite une pile logicielle et une infrastructure complètes, avec un accès à des données spécifiques aux domaines », a déclaré Jay Puri, executive vice president of Worldwide Field Operation chez NVIDIA. « La plateforme Neuro AI de Cognizant est construite avec NVIDIA AI pour fournir des LLMs et des applications spécialisés, préparant les entreprises à l’ère de l’IA avec des agents raisonnants et des jumeaux numériques. »



Lors de la conférence NVIDIA GTC 2025, Cognizant a présenté ses nouvelles offres dans les cinq domaines suivants :



Agentification de l’IA en entreprise avec Cognizant® Neuro AI Multi-Agent Accelerator : Alimenté par les microservices NVIDIA NIM™, ce cadre permettra aux entreprises de concevoir et de déployer rapidement des systèmes d’IA multi-agents pour optimiser les opérations, la prise de décision en temps réel et l’expérience client personnalisée. Les entreprises pourront créer et orchestrer des agents via une interface low-code ou utiliser des réseaux d’agents préconfigurés pour divers processus métiers et fonctions sectorielles (ventes, marketing, gestion de la chaîne d’approvisionnement). Ce cadre facilitera également l’intégration d’agents tiers et de nombreux LLMs.



Création d’agents IA pour passer à grande échelle : Cognizant travaille à l’amélioration des opérations commerciales grâce à l’utilisation de systèmes multi-agents et à leur intégration avec NVIDIA NIM, NVIDIA Blueprints et NVIDIA Riva speech AI. L’entreprise développe une architecture d’agents évolutive et pérenne, prenant en charge une conception modulaire et adaptable pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises et garantir la viabilité à long terme des solutions d’IA. Cela inclut des intégrations préconstruites avec des garde-fous de sécurité et une supervision humaine. Cette approche vise à permettre aux entreprises de développer et déployer des applications prêtes pour le marché, adaptées à leurs besoins spécifiques, en utilisant un catalogue d’agents préconstruits. Exemples d’agents sectoriels : systèmes multi-agents pour la souscription des sinistres en assurance, la gestion des réclamations et des litiges, l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement et la gestion contractuelle.



Développement de LLMs sectoriels : Cognizant développe des LLMs orientés industrie, alimentés par NVIDIA NeMo et NVIDIA NIM. Ces solutions sont adaptées aux besoins uniques de différents secteurs d’activité et s’appuient sur l’expertise approfondie de Cognizant pour favoriser l’innovation et améliorer les résultats commerciaux. Par exemple, Cognizant a mis au point un modèle de langage affiné pour transformer les processus administratifs dans le domaine de la santé. Ce système exploite l’expertise sectorielle de Cognizant et la technologie NVIDIA pour optimiser l’extraction des codes médicaux et garantir une plus grande précision, moins d’erreurs et une meilleure conformité aux normes HIPAA et RGPD. Il est conçu pour aider les clients à réduire les coûts, diminuer la latence, améliorer la gestion du cycle de revenus et assurer un ajustement précis des risques. Dans les benchmarks internes de Cognizant, le modèle a démontré une réduction des efforts de 30 à 75 %, une augmentation de la précision du codage de 30 à 40 % et une accélération du time-to-market de 40 à 45 %.



Extension des jumeaux numériques industriels : Les offres de fabrication intelligente et de jumeaux numériques de Cognizant, accélérées par NVIDIA Omniverse™, visent à favoriser la transformation numérique en combinant la génération de données synthétiques, le calcul accéléré et la simulation physique par IA pour répondre aux défis des opérations industrielles et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Ces capacités sont conçues pour aider les clients à améliorer l’aménagement des usines et les simulations de processus avec des analyses prédictives et des insights en temps réel, tout en optimisant l’efficacité opérationnelle et les dépenses en capital. Cette offre permet l’intégration de diverses données issues d’applications, de systèmes et de capteurs avec des données synthétiques, permettant aux clients de simuler divers scénarios et d’identifier des solutions aux problématiques de l’usine. En outre, en développant l’infrastructure numérique nécessaire, y compris les systèmes informatiques et les compétences humaines, les offres de Cognizant peuvent être utilisées pour créer et gérer des jumeaux numériques à grande échelle, tels que des usines, des réseaux électriques intelligents, des entrepôts ou des villes entières, avec précision et efficacité.



Renforcement de l’Infrastructure pour l’IA : La mise en œuvre efficace de l’IA nécessite une infrastructure robuste et des données adaptées à l’IA. L’infrastructure pour l’IA de Cognizant, accélérée par NVIDIA, offrira aux clients un accès à la technologie NVIDIA AI via « GPU as a Service », ainsi qu’une infrastructure sécurisée et gérée. Cela garantit que les modèles d’IA peuvent être exécutés dans divers environnements, y compris le cloud, les centres de données ou en périphérie. En outre, Cognizant prévoit d’utiliser NVIDIA RAPIDS™ Accelerator pour Apache Spark afin d’aider ses clients à accélérer les pipelines de données pour les implémentations d’IA, facilitant des opérations efficaces et évolutives. Dans un exemple de mise en œuvre pour un grand client du secteur de la santé aux États-Unis, l’utilisation de l’infrastructure IA de Cognizant a permis une amélioration de l’efficacité des coûts par un facteur de 2,7 et une augmentation de la performance des charges de travail Spark par un facteur de 1,8. « À l’ère de l’industrialisation de l’IA, les entreprises cherchent à accélérer la création de valeur grâce à des flux de travail pilotés par des agents et des déploiements adaptés à leur secteur », explique Nitish Mittal, partenaire chez Everest Group. « Le partenariat renforcé entre Cognizant et NVIDIA marque une trajectoire stratégique pour les entreprises souhaitant exploiter pleinement le potentiel de l’IA. »