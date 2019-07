Cohesity accompagne la simplification des systèmes d’information et des données applicatives de la Ville d’Issy-les-Moulineaux

Cohesity annonce aujourd’hui que la Ville d’Issy-les-Moulineaux, a choisi de déployer la solution Cohesity DataPlatform pour la sauvegarde de ses ressourcer et simplification de ce qui était un processus complexe de sauvegarde et restauration.



Comptant près de 70 000 habitants, Issy-les-Moulineaux est une commune française limitrophe de Paris. Désireuse de servir au mieux ses administrés, la Ville d’Issy-les-Moulineaux a développé une quarantaine d’applications métiers pour servir les besoins de l’éducation, du périscolaire, la gestion des crèches et garderies, les services techniques avec gestion du patrimoine des interventions, architecture, urbanisme, Etat-civil. Elle utilise par ailleurs des applications horizontales telles que la messagerie Microsoft Exchange et un serveur de fichiers.



Souhaitant simplifier la sauvegarde de ses environnements ainsi que des données associées, tout en bénéficiant d’une solution de stockage capable de prendre en charge de manière prédictible l’augmentation des volumes de données, la Ville d’Issy-les-Moulineaux s’est mis en quête d’une nouvelle solution de stockage, de sauvegarde et de restauration.



C’est dans ce contexte que la Ville d’Issy-les-Moulineaux a implémenté Cohesity DataPlatform pour gérer la sauvegarde de l’ensemble des environnements (Oracle, Simplivity, Microsoft), des données associées et des serveurs de fichiers, soit 50TB de données en croissance annuelle de 20%.



Les éléments déterminants pour la Ville d’Issy ont été non seulement la facilité de mise en œuvre, la performance et l’administration web de la solution, mais également l’économie de ressources rendue possible par la convergence au sein de Cohesity Data Platform de fonctionnalités complémentaires d’habitude accessibles uniquement par la multiplication de solutions, de licences et de fournisseurs. La solution Cohesity a permis à la Ville d’Issy-les-Moulineaux non seulement de réduire cette complexité mais aussi de tout contrôler depuis une seule interface.



“Notre choix de Cohesity a été pour nous synonyme de simplification opérationnelle. Non seulement la solution est facile à déployer et administrer mais elle répond parfaitement à nos besoins en matière de protection de nos données. La performance et la rapidité de restauration de la solution Cohesity garantissent une haute intégrité et une haute disponibilité des données. Sur le plan de l’exploitation de l’infrastructure IT, la commune a observé des gains de productivité, a gagné en réactivité, et en efficacité. En termes de réglementation, l’indexation à la volée de nos données nous offre une meilleure conformité” explique Jean Paul Poggioli, responsable des systèmes d’information de La Ville d’Issy-les-Moulineaux.