Comment valoriser le Big Data en amont de la décision d'achat ?

LA FACE INEXPLOREE DU BIG DATA

Un autre monde de la data, encore largement inexploré par les entreprises, permet de révéler les raisons qui font que quelqu’un va acheter quelque chose avant même que la personne ait pensé à l’acheter. Une approche proactive des scénarios d’achat, au lieu de tenter d’avoir accès au consommateur sur le point de vente, est plus efficace et fructueuse pour demeurer à l’avant-garde. Auparavant, les informations de consommation se résumaient à la transaction par carte bancaire ou à l’échange d’argent, mais désormais les interactions commencent dès le premier clic sur un site web ou le premier « Like » sur les réseaux sociaux. Toutes ces données émanant de multiples sources, des terminaux mobiles, des technologies de traitement des paiements par carte et même des voitures connectées, créent une vue plus globale des consommateurs. Cette nouvelle intelligence n’a de valeur et n’est exploitable que si les entreprises sont capables de collecter les données et de les traiter en toute transparence.



Même si les consommateurs n’ont pas conscience que leurs interactions avec des entreprises deviennent des points de données, il faut savoir que toutes les informations correspondantes sont stockées dans de multiples datalakes, clusters et même dans les traditionnels entrepôts de données d’entreprise. Il devient compliqué de savoir d’où proviennent les données, comment elles sont parvenues jusque-là, qui les utilise et comment, pour les entreprises dont l’environnement manque d’homogénéité. Le problème de l’aiguille dans la botte de foin se complique avec plusieurs bottes de foin, confrontant les entreprises à un paysage de données complexe, sans parler du fait que de nombreuses entreprises déploient des solutions fondées sur la data dans de multiples clouds et sur site. Il n’existait pas jusqu’ici de moyen simple pour gérer, gouverner et protéger les données et les charges de travail de plusieurs sources.



UN SERVICE DE NOUVELLE GENERATION

Les technologies à la disposition du grand public étant en constante évolution, il faudra une architecture de la data moderne pour régler les problèmes liés à la gestion globale des données. Des services de nouvelle génération permettent aux entreprises de gérer différents types de données sur plusieurs niveaux pour en extraire plus rapidement davantage de valeur. Dans le monde d'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de rencontrer les clients là où ils se trouvent, il s'agit de rencontrer les données là où elles résident, qu’importe l’endroit d’où elles sont générées ou leur destination.



Les entreprises ne peuvent plus se contenter de maîtriser leurs propres domaines, puisque la data est à l’origine de nombre de demandes des consommateurs. Les gens veulent de meilleurs produits et de meilleurs services et ils les veulent pour hier. Les entreprises de nouvelle génération utilisent ces solutions de nouvelle génération pour se positionner en chef de file de leur secteur. Les entreprises se noient actuellement dans les données et sont préoccupées par les questions de sécurité et de gouvernance. En faisant appel au bon partenaire selon une approche collaborative privilégiant l’open source, elles pourront profiter de belles synergies et se concentrer sur ce qu’elles font le mieux, en confiant la gestion de leurs données aux spécialistes en la matière.