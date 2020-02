Converteo structure son expertise autour de trois nouvelles divisions et nomme trois collaborateurs à leur direction

Converteo, cabinet de conseil digital et data, poursuit son développement et structure son expertise avec la création de trois nouvelles divisions : Data & Business Consulting dirigée par Jérémie Lévy, Analytics & Digital Products dirigée par Julien Ribourt, et Media & CRM dirigée par Guilhem Bodin. Cette nouvelle organisation répond aux défis majeurs data & digital rencontrés par les grandes entreprises.



Avec une croissance de l’ordre de 50% par an sur les 5 dernières années, et la barre des 150 consultants franchie en 2019, l’expertise Converteo s’exprime désormais autour de ces trois grandes divisions, auxquelles s’associe la filiale Converteo Technology.



Afin d’assurer le bon développement de ces entités, Converteo a nommé trois collaborateurs :



Jérémie Lévy, directeur associé de la division Data & Business Consulting



Diplômé de Télécom Paris et HEC Paris en 2006, Jérémie Lévy débute sa carrière dans le conseil chez BearingPoint, Ernst&Young et Capgemini Consulting. En 2010, il rejoint la Direction Innovation du groupe Orange, puis la Direction Marketing d’Orange France. C’est en décembre 2017 qu’il intègre Converteo, tout d’abord comme Senior Manager, avant de se voir confier aujourd’hui les rênes de la Division Data & Business Consulting. L’objectif est ici de mettre le Digital et la Data au service du business en formulant des recommandations concrètes et actionnables, complétées par un accompagnement dans leur déploiement opérationnel.



Julien Ribourt, directeur associé de la division Analytics & Digital Products



Diplômé de l’ESCP Europe en 2011 et après une première expérience chez Cdiscount comme chef de projet rattaché à la direction générale, Julien Ribourt intègre les équipes de Converteo en 2012 en tant que consultant. Après plusieurs passages de grade il devient Senior Manager et dirige désormais la Division Analytics & Digital Products. La practice a été créée pour repenser et optimiser les parcours utilisateurs et l’expérience des clients grâce à la collecte et l’exploitation de la donnée issue des dispositifs digitaux des annonceurs.



Guilhem Bodin, directeur associé de la division Media & CRM



Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion, Guilhem Bodin rejoint BNP Paribas Personal Finance comme consultant e-commerce et marketing internet durant deux ans. Puis de 2012 à 2017, il évolue au sein d’IPG Mediabrands : manager paid search et paid social, consultant en stratégie digitale et directeur de la stratégie digitale, avant d’intégrer ESV Digital en tant que responsable média. Depuis 2018 Guilhem a rejoint Converteo, et après avoir été manager senior, il est aujourd’hui en charge de la direction de la Division Media & CRM. L’entitée intervient de la définition des stratégies media et CRM jusqu’aux déploiements opérationnels sur l’ensemble des leviers d’activation (Search, social ads, programmatique, email, affiliation, vidéo, SMS, etc).