Au Québec, ne prenez pas le risque d’être «Data Engineer», c’est interdit ! Et ce n’est pas un problème de langue

La protection du public est mieux assurée si le contrôle de l'exercice d'une profession est effectué par des pairs

le titre d’ingénieur et son abréviation « ing. » est au Québec un titre réservé aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), peu importe le domaine de pratique professionnelle

contrôler l’accès à la profession d’architecte et en règlementer l’exercice dans la province. En 2018, son registre compte 4000 architectes et plus de 1000 stagiaires en architecture. Créé en 1974, l’Ordre veille à l’application des dispositions du Code des professions, de la Loi sur les architectes et de la règlementation qui en découle

Au Québec, le titre d’architecte est effectivement un titre réservé

Ainsi l’ Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) représente et défend les valeurs et les compétences de ses membres (plus de 69000 à ce jour), les ingénieurs, seuls habilités à porter le titre. «», explique depuis 1973 le Code des professions. Cette protection absolue du titre d’ingénieur est confirmée par l’Ordre, qui précise que «».Pourtant, une petite recherche, rapide, sur LinkedIn, fait apparaitre environ 10 800 personnes qui utiliseraient un titre de type « ingénieur informatique » au Québec. Il ne fait aucun doute que certaines disposent réellement d’un diplôme d’ingénieur, mais il ne fait également aucun doute qu’elles n’en disposent pas toutes !Du côté de l’ Ordre des architectes du Québec , (OAQ) sa mission est de «».», nous a confirmé l’Ordre des architectes du Québec.Quand nous lançons la même petite recherche sur LinkedIn, elle fait apparaitre entre 3400 « architecte(s) informatique » au Québec…Nous nous sommes donc demandé si ces pratiques étaient autorisées, tolérées, ou si elles étaient susceptibles de poser des problèmes aux professionnels concernés… et à leurs employeurs.