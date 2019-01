Quand le prédictif s’invite dans la gestion des inter-contrats

Plus d’intelligence pour anticiper et conseiller



Un challenge des société de service informatique consiste donc à bien gérer les missions de leurs consultants et à les positionner sur des projets adaptés, notamment dans le cadre de délégation de personnel auprès d’autres ESN par exemple. Il est fondamental de pouvoir positionner les bons collaborateurs en s’assurant que leurs expertises permettront de mener à bien les missions sur lesquelles ils interviendront.



C’est dans ce contexte que les notions de scoring prédictif peuvent intervenir. L’idée s’inspire des usages du matching prédictif qui existe sur de nombreuses plateformes de mise en relation. L’objectif est finalement assez simple, il suffit de se laisser guider par l’intelligence artificielle (I.A) qui accompagnera les ESN dans leurs recherches. Le matching prédictif automatique est là pour rechercher et trouver la meilleure mission pour un consultant vacant. Il est alors possible de réduire significativement les taux d’erreurs et de positionner très rapidement des consultants sur de nouvelles missions.



La mutation des usages dans le monde du placement de collaborateurs



À travers ce développement croissant de l’IA, de nouveaux usages en matière d’attribution de missions semblent se développer fortement et faire naitre de nouveaux comportements. À n’en pas douter, nous devrions donc voir émerger de nombreux assistants automatiques qui viendront accompagner les ESN dans leurs processus de placement de collaborateurs.



Les apports de l’intelligence artificielle sont donc bien réels et démontrent une nouvelle fois sa capacité à accompagner les directions métiers dans leurs opérations de gestion quotidiennes. Au final, cela se traduit concrètement par une assistance salvatrice qui permet de limiter les périodes inter-contrats.