Couchbase nomme Éric Delattre au poste de Directeur Commercial pour l'Europe du Sud afin de soutenir sa forte croissance

Couchbase, à l'origine des bases de données NoSQL, annonce la nomination d'Eric Delattre au poste de Directeur Commercial Senior pour l'Europe du Sud et prendra donc en charge la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal.



Chez Couchbase, M. Delattre mettra à profit ses 25 années d'expérience en matière de direction et de gestion d'entreprise pour diriger les efforts de commercialisation et d'expansion de la société en Europe du Sud et capitaliser sur le marché des bases de données estimé de plus de 45 milliards de dollars, à mesure que la demande pour les solutions Couchbase à destination des entreprises augmentera. Eric Delattre rejoint un marché déjà bien établi qui compte plus de 80 clients parmis lesquelles figurent des entreprises de renom comme Carrefour, Ingenico, Vodafone et Cegedim.



Eric Delattre remplace François Costes qui, après avoir développé le marché sud-européen pour Couchbase, va désormais travailler à reproduire ce succès dans la région du Benelux.



Éric Delattre a consacré toute sa carrière à aider les entreprises de l'industrie des nouvelles technologies à se développer, en particulier dans le secteur des données et de l'analyse.



Diplômé d'un master en gestion de la Kedge Business School, il débute en 1995 comme Ingénieur Commercial chez Soft Report. Il a ensuite occupé différents postes de direction commerciale chez Business Objects, Cognos puis IBM où il a passé plusieurs années à assurer la croissance de la division Analytics en France.



Plus récemment, Éric Delattre a vécu de nombreuses années couronnées de succès en tant que directeur commercial chez SAP France pour la branche Predictive & Business Intelligence, avant de diriger la start-up américaine Birst/Infor sur l'Europe du Sud, où il a lancé et développé l'activité analytique.



« Je suis ravi de rejoindre Couchbase, qui s'impose rapidement comme le leader mondial de la technologie des bases de données NoSQL, en particulier pour les applications critiques. Les événements sanitaires de ces derniers mois ont démontré à quel point nous sommes dépendants du numérique dans sa capacité à aider les organisations à être plus résistantes. Les innovations des bases de données NoSQL de Couchbase soutiennent cette transformation, pour laquelle les freins technologiques sont désormais levés », Eric Delattre, Directeur Commercial Sénior, France et Europe du Sud • Couchbase