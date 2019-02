Data Marketing : @Belambra choisit la plate-forme KNOWLBOX

Olivier Dubois, Responsable Data, CRM et RGPD déclare : « Nous avons choisi KNOWLBOX pour franchir un nouveau cap vers plus de prédictif en construisant et déployant de nombreux scores ainsi qu’en utilisant la vaste bibliothèque de modèles que propose l’outil. »



Une solution Data Marketing pour enrichir l’expérience client

Déployée en quelques heures, et sans impact sur le SI, KNOWLBOX doit approfondir la connaissance des clients et de leurs comportements, et améliorer les performances des opérations. Olivier Dubois ajoute :



« Compte tenu de la richesse et de la volumétrie des données que nous collectons avant pendant et après le séjour de nos clients, nous comptons nous appuyer sur la puissance des algorithmes de machine learning de la solution pour enrichir l’expérience client, optimiser la pertinence et la performance de nos communications quel que soit le canal et le device pour, in fine, accroître le CA et la marge par client »



De puissants algorithmes de machine learning

Solution innovante de Data Marketing, la plate-forme data marketing KNOWLBOX, éditée par la société française COMPLEX SYSTEMS, est spécifiquement conçue pour décrypter les données clients, construire et déployer en quelques clics des modèles prédictifs. Simple, intuitive et puissante, KNOWLBOX repose sur de puissants algorithmes de machine learning, et permet aux marketers de répondre à leurs problématiques data quotidiennes.