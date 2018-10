Kaliscope : nouvelle solution de qualification géomarketing issue du carroyage INSEE

Kaliscope®, référentiel unique d'open data modélisées

Après GEOPortrait base de qualification géomarketing des quartiers IRIS, développée en 2009, COMPLEX SYSTEMS, propose aujourd'hui le référentiel Kaliscope, au niveau du carreau INSEE, le plus fin disponible. Le carreau, en effet, ne compte que 35 ménages en moyenne, là où l'IRIS en compte près de 1000.

Kaliscope croise plusieurs sources de données INSEE et résulte d'un important travail de modélisation prédictive mené par les data scientists de COMPLEX SYSTEMS. Kaliscope donne par exemple une estimation très précise du revenu du foyer ou de la CSP, mais apporte aussi des informations patrimoniales telles que le statut propriétaire, ou encore la détention d'un patrimoine, ou la valeur du logement... Plus de 40 informations socio-économiques sont disponibles pour qualifier précisément chaque client via son adresse postale.



Plus de connaissance client et des modèles prédictifs plus performants

Kaliscope permet d'observer les bases clients à la loupe. Kaliscope positionne une base de consommateurs, de prospects ou de donateurs par rapport à la population française, et permet de comparer entre eux des points de vente, ou des canaux d'acquisition clients...

Kaliscope permet aussi de localiser les micro zones géographiques à potentiel pour la prospection, ou identification de zones de chalandises.



Puissante solution d'enrichissement des bases marketing, Kaliscope apporte des dizaines de critères exogènes calculés au niveau de résolution le plus fin et améliore la performance des modèles prédictifs et la précision des ciblages. Les informations sont particulièrement pertinentes pour les problématiques de réactivation, lorsque l'historique client est limité.

Le modèle économique, basé sur un simple coût au mille largement dégressif, est très attractif, et offre l'opportunité, à toutes les entreprises, d'accéder à une qualification essentielle : le profil socio-économique de leurs clients.