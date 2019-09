COMPLEX SYSTEMS aborde une nouvelle phase de son développement et se renomme SPINDATA

Avec SPINDATA, nous abordons une nouvelle phase de notre développement, axé sur le machine learning et la data science, focalisée sur notre mission de vous accompagner dans la valorisation de vos données clients, à l’heure où data et IA deviennent essentielles pour toutes les organisations.



SPINDATA c’est pour vous, plus d’accompagnement, de partage et de services.



Nos méthodes de travail sont conçues pour vous apporter plus de conseil, co-construire les solutions dont vous avez besoin, et vous aider à vous (ré)-approprier vos données



Nous avons développé SPINDATA.io, la nouvelle version de notre plate-forme analytique data marketing et prédictive, en mode SaaS. Facilement accessible et totalement sécurisée, elle vous est désormais ouverte, pour une vision unique 360° de vos clients.



Enfin avec SPINDATA, vous bénéficiez de nouveaux services automatisés : enrichissements et sélections de clients, mise à jour de segmentations, de scores et modèles prédictifs, envois d’états statistiques,...