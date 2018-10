Data Update présente son équipe de Direction

La plateforme Data Update agrège un milliard de données économiques, juridiques, administratives libres de droits dans un environnement unique et propose des outils de management permettant de se constituer des bases de données toujours à jour et de qualité. Pour ce faire, Data Update récupère des données provenant de nombreuses sources comme des administrations de l’État, des tribunaux de commerce, des institutions européennes, des collectivités, etc. Le travail d’analyse et de relation client est alors facilité et s’appuie sur des indicateurs fiables.



Arnaud Mazard, Directeur Commercial et Marketing



A ce poste, il est en charge de définir et piloter la stratégie commerciale de l’éditeur et de développer ses parts de marché auprès de ses cibles. Dans ce contexte, en complément d’une approche commerciale en direct, il veillera à constituer un réseau de partenaires qui pourront commercialiser la plateforme et l’offre de Data Update. Pour mener à bien sa mission, Arnaud Mazard peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle et entrepreneuriale acquise dans des sociétés de premier plan à l’image de Gillette FRANCE, Kellogg's FRANCE puis co-fondateur de la société Arkoon devenue STORMSHIELD après son rachat.



Arnaud Mazard est diplômé de l’IDRAC Lyon en gestion des entreprises



Jean-Remy Cligny, Directeur Technique



Dans ce contexte, il pilotera la stratégie de développement technique de l’éditeur et l’évolution de la plateforme. Pour ce faire, il supervise l’équipe technique en charge des développements, valide les orientations technologiques et définit les roadmaps à venir. Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une double compétence technique et business et différentes expériences professionnelles acquises auprès de l’Agence de placement et d'intérim pour les étudiants de Toulouse Business School en qualité de Président et RSI.



Jean-Remy Cligny est diplômé de Toulouse Business School, spécialisation contrôle de gestion et risk management