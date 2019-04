Data et digitalisation : un tsunami pour les fonctions marketing

Eurogroup Consulting et Nextcontinent ont réalisé une étude sur l’influence de la data et de la digitalisation sur les fonctions marketing dans le secteur du retail et de la grande consommation en Europe avec 2 principaux enseignements :



L’adaptation à la data est vitale



La personnalisation de l'offre et du message, facilitée par l’exploitation de la data et le ciblage, est en train de devenir une norme pour offrir davantage de valeur ajoutée au consommateur. Pourtant la majorité (56%) des dirigeants et directeurs marketing reconnaît un manque de compétence dans la gestion de la data.



« Que le digital soit une branche de l’entreprise, à part en mode startup ou qu’il soit directement intégré aux fonctions marketing, les entreprises doivent l’assimiler pour proposer une offre pertinente au consommateur » estime Cécile Gouesse, associée chez Eurogroup Consulting.



Dans le secteur de la distribution, les entreprises de commerce en ligne, comme Amazon ou Alibaba, sont le plus grand sujet d’inquiétude. En effet, la gestion de la data va devenir un point clé de l'existence des entreprises : les nouveaux entrants sur le marché, plus rodés à l'exercice sont plus à craindre que les compétiteurs traditionnels.



La personnalisation a besoin de l’humain



Malgré l’importance croissante de la data et de la digitalisation, les dirigeants et directeurs marketing sont unanimes sur le rôle indispensable du facteur humain. En exploitant la data, il va rendre plus efficace les processus de personnalisation. Pour Cécile Gouesse : « L’humain a un rôle central : à la fin c’est lui qui sera le moteur du changement ». Les robots, algorithmes et autres formes d’intelligence artificielle (IA) n’ont pas, aujourd’hui, la capacité de remplacer le travail des experts en analyse des données et neuromarketing, ils facilitent, amplifient, mais à la fin c’est bien les équipes qui décident et enclenchent les opérations marketing et commerciales.