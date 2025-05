Le groupe québécois agileDSS s’implante en France avec un tout premier bureau à Nantes : une expansion stratégique au cœur de la francophonie économique

Le Groupe agileDSS, expert québécois de l’analyse des données annonce officiellement son

implantation en France avec l’ouverture d’un premier bureau à Nantes. Cette nouvelle étape

marque le début d’un ambitieux projet européen et s’inscrit dans une volonté de contribuer

activement aux échanges technologiques ayant lieu au sein de la francophonie.



Un virage stratégique vers le marché français



Fondée en 2003 à Montréal, agileDSS accompagne depuis plus de 20 ans des entreprises et

institutions dans la gestion, la valorisation et l’exploitation stratégique de leurs données.

Présente dans des secteurs variés tels que l’assurance, la santé, les télécommunications, le

transport, ou l’énergie verte (notamment l’éolien et les bornes de recharge), l’entreprise

poursuit aujourd’hui son développement international avec l’ouverture d’un premier bureau

en France. Ce nouveau déploiement marque une volonté claire de s’ancrer durablement dans

un écosystème francophone porteur.



« Nantes s’affirme comme un acteur majeur du numérique en France, porté par un écosystème

particulièrement dynamique, a souligné Alexandre Langlois, associé et copropriétaire du

Groupe agileDSS. La ville bénéficie d’une synergie unique entre jeunes pousses innovantes,

centres de recherche, établissements d’enseignement supérieur, grands groupes et acteurs

publics. Cette capacité à fédérer les énergies autour de projets technologiques ambitieux fait

de Nantes un véritable centre d’innovation, ainsi qu’un emplacement tout désigné pour

l’expansion d’agileDSS en France. »



« Nous avons choisi de nous implanter à Nantes pour y construire une équipe locale, de

proximité, en lien avec un écosystème technologique vivant, et ainsi mieux répondre aux

besoins des organisations françaises, a ajouté Ludovic Péronet, associé et copropriétaire du

Groupe agileDSS. C’est une extension naturelle de notre mission, dans un marché avec lequel

nous partageons des repères culturels forts et une vision commune des enjeux liés à la

donnée. »



Nicolas Lepiller prend la tête du bureau nantais. Fort d’une expérience dans le domaine de la

data et de la transformation numérique, il apportera son expertise stratégique et

opérationnelle pour renforcer la présence du Groupe agileDSS sur le marché français.



Un savoir-faire unique en matière de données et d’analytique



agileDSS propose une gamme complète de services couvrant toutes les étapes de la chaîne de

valeur de la donnée :

• L’intelligence d’affaires (Business Intelligence, ou BI) : déploiement de solutions

décisionnelles robustes et évolutives, appuyées par une gouvernance rigoureuse et

une modélisation des données adaptée aux enjeux d’affaires.

• La visualisation et le storytelling de données : conception de tableaux de bord clairs,

interactifs et orientés vers l’action, favorisant une prise de décision éclairée par tous

les niveaux d’une organisation.

• Le Big Data et le traitement en temps réel : intégration et exploitation de volumes

massifs de données structurées et non structurées, notamment grâce à des

plateformes modernes comme Snowflake, Databricks ou Google Cloud.

• L’analytique avancée : développement de modèles prédictifs, prescriptifs et

d’intelligence artificielle pour anticiper les comportements, optimiser les processus et

soutenir l’innovation.

• Le DataOps : industrialisation des flux de données via des pipelines automatisés, avec

une approche agile et collaborative favorisant la qualité, la rapidité et la fiabilité des

projets.

• La migration vers le Cloud et sa modernisation : accompagnement complet vers des

architectures Cloud performantes, sécurisées et résilientes.

• L’intelligence artificielle : dans un monde d’exploration théorique, à travers son

agence agileAI, agileDSS exploite les dernières avancées de l’intelligence artificielle en

s’appuyant sur l’écosystème data de ses clients. L’IA est ainsi transformée en force

mesurable pour faciliter les prises de décision et accélérer les actions.



L’ensemble de cette expertise technique repose sur une compréhension fine des enjeux

d'affaires propres à chaque secteur, à chaque client et à chaque territoire. Le Groupe agileDSS

ne se limite pas à fournir des solutions technologiques, l’entreprise ayant comme approche

de coconstruire avec ses partenaires des stratégies de transformation durable centrées sur la

valorisation des données.



« Notre engagement est de rendre la donnée véritablement utile, a expliqué

Alexandre Langlois. Nous misons sur des projets livrés rapidement, conçus main dans la main

avec les utilisateurs, et capables d’évoluer avec et en fonction de leurs besoins. Cela requiert

autant de rigueur technique que de savoir-faire humain; c’est précisément cette combinaison

qui fait notre force. »



Une implantation guidée par la francophonie et la coopération économique



L’ouverture d’agileDSS en France s’inscrit dans une stratégie globale de consolidation des liens

entre la France et le Québec. Au cœur de cette démarche : une francophonie économique

ambitieuse, orientée vers l’innovation, l’entrepreneuriat, la souveraineté numérique et la

coopération entre écosystèmes.



C’est d’ailleurs dans cet esprit que Ludovic Péronet, co-fondateur et administrateur de

l’Alliance économique France-Québec (AEFQ), une organisation émergente qui vise à stimuler

les échanges économiques et commerciaux entre les deux territoires, a récemment pris la

responsabilité des activités de l’association au Québec. L’AEFQ aspire à devenir une

plateforme d’influence et de mise en réseau pour les entreprises innovantes des deux côtés

de l’Atlantique.



« Nous croyons profondément à une francophonie qui agit, qui innove et qui crée de la valeur,

a déclaré Ludovic Péronet. L’AEFQ est née d’une conviction, celle de rassembler les forces

économiques francophones pour bâtir un avenir numérique plus souverain et plus collaboratif.

L’ouverture de notre bureau à Nantes incarne cette vision, celle d’un pont vivant entre le

Québec et la France. »