Dataiku et Deloitte s'allient pour accompagner les entreprises vers l’IA à grande échelle

Un partenariat pour renforcer l’expertise et attirer les talents



La plateforme de Data Science Dataiku DSS fait partie des références mondiales en matière de gestion de l’IA à l’échelle. Elle permet la préparation des données, mais également le développement de nouvelles solutions d’IA. Elle favorise aussi la collaboration entre spécialistes de la donnée (Data scientists, Data engineers et Analysts) pour que ces derniers puissent explorer, développer et itérer sur leurs propres solutions en intégrant les utilisateurs finaux de manière plus efficace.



Déployé au sein de Deloitte, cet environnement collaboratif va permettre aux équipes multidisciplinaires du cabinet de travailler conjointement, afin de systématiser l’usage de l’IA sur les projets clients. Ouvert dans un premier temps à 150 collaborateurs du groupe, représentant les différents métiers du consulting et de l’audit, son utilisation sera progressivement étendue dans le cadre du plan d’investissement sur l’IA de Deloitte et de sa campagne de recrutement. De plus, Dataiku DSS va permettre à Deloitte de démultiplier la création d’actifs technologiques qui répondent aux problématiques métiers de ses clients.



« Au-delà d’apporter de nouveaux outils et expertises à nos clients, ce partenariat avec Dataiku s’inscrit dans la stratégie de Deloitte d’attirer et de fidéliser les meilleurs talents de la Data. Les approches multidisciplinaires que nous mettons en œuvre pour résoudre des problèmes complexes avec le support de l’IA et de la Data sont déjà très appréciées, Dataiku DSS les systématise » déclare Mathieu Colas, Associé Conseil & Technologie chez Deloitte.



Des solutions performantes dans un environnement souverain



La mise en œuvre du Dataiku DSS s’inscrit dans la continuité du programme Intraprenariat conduit par Deloitte, qui incube actuellement plus de 25 projets, avec un fonds d’amorçage dédié. Ces initiatives menées en France viennent enrichir le portefeuille de plus de 400 solutions d’analytics et d’IA, co-développées avec l’écosystème Tech et les clients de la firme. Celles-ci permettent aux équipes de réaliser des gains massifs de productivité et aux clients d’accéder à des solutions ayant déjà relevé le défi du passage à l’échelle.



Enfin, Dataiku DSS s’intègre dans un environnement de Cloud souverain en France, opéré par la Digital Factory de Deloitte et s’appuyant sur les solutions d’OVH. Les équipes de la Digital Factory gèrent aujourd’hui plus de 1 800 containers et facilitent le passage à l’échelle des solutions d’IA développées pour les clients du cabinet avec son réseau de partenaires technologiques. Cet environnement favorise par ailleurs la mise en place de partenariats d’enrichissement de données entre sociétés, dans le respect des conditions réglementaires en vigueur.



« Les capacités de collaboration et d’industrialisation de la technologie Dataiku nous permettent de capitaliser sur l’ensemble des missions que nous réalisons, et de focaliser nos investissements R&D dans l’IA sur les cas d’usage les plus pertinents pour nos clients. Grâce à Dataiku, nous intégrons l’ensemble des disciplines de l’IA, y compris les plus avancées » conclut Grégory Abisror, Associé responsable des services Technology & Data Risk de Deloitte.

« Nous sommes honorés d’accompagner Deloitte dans sa volonté d’apporter les bénéfices de l’IA aux métiers du conseil et de l’audit, ainsi que de contribuer au développement d’usages avancés, notamment pour les directions financières et risques. Nous partageons la vision qu’il faut agir à l’échelle de l’entreprise et de chaque collaborateur pour enclencher une mutation de fond » constate Grégory Herbert, Vice-Président Europe de Dataiku.