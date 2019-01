David Bardina rejoint METRON en tant que Directeur général adjoint

METRON renforce son équipe de direction avec la nomination de David Bardina au poste de Directeur général adjoint. Avec ce recrutement clé, l'entreprise confirme son changement d'échelle à la suite de la levée de fonds de 8 millions d'euros réalisée en 2018 auprès de BNP Paribas, Financière Fonds Privés et Breed Reply Investments Limited.



David Bardina contribuera activement au développement de la société en mettant à profit sa profonde connaissance du tissu industriel français et européen, en pleine phase de mutation technologique avec l'émergence de l'Industrie 4.0. David Bardina jouera également un rôle moteur au sein des Alliances qui sont conclues par METRON avec les grands acteurs globaux de l'industrie et de l'énergie : équipementiers, exploitants et fournisseurs d'énergie. Enfin, David Bardina sera également impliqué dans la préparation de la prochaine levée de fonds Séries B de la société.



« Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre METRON que je connais depuis plus de deux ans, grâce à nos rencontres sur de nombreux sites industriels. J'ai pu apprécier la valeur ajoutée apportée par sa solution et le travail réalisé par ses équipes. J'ai hâte de prendre part à cette aventure et d'aider la société à devenir un champion mondial des solutions digitales au service de la transition énergétique », déclare David Bardina, Directeur général adjoint de METRON.



David Bardina joue un rôle actif dans le secteur de la transition énergétique de l'industrie depuis une dizaine d'années. De 2009 à 2016, David a contribué à la création et au développement de la société Okavango Energy, spécialiste des Contrats de Performance Énergétique dans l'industrie, en étant l'associé en charges des opérations (+350 sites industriels en 10 ans). David a ensuite rejoint en 2017 le cabinet de conseil en stratégie Enea Consulting, où il a occupé une fonction de directeur au sein du bureau de Paris. Il y a été chargé de développer l'activité liée aux gros consommateurs d'énergie, en particulier les industriels.



En complément de sa nouvelle fonction de Directeur général adjoint de METRON, David Bardina conserve une fonction de Senior Advisor chez Enea et de membre du conseil de surveillance d'ALLICE (Alliance Industrielle pour la Compétitivité et l'Efficacité Energétique) dont Enea est un des membres fondateurs.



« Nous sommes ravis d'accueillir une personnalité comme David dont l'expertise est reconnue et appréciée sur le marché de l'efficacité énergétique, avec de nombreux succès. David va apporter sa profonde connaissance des besoins des industriels et du marché européen de l'énergie. Il aura un rôle moteur dans la concrétisation des ambitions de METRON en Europe. », ajoute Vincent Sciandra, CEO de METRON.