Dell Technologies dévoile la nouvelle génération de solutions d'IA d’entreprise avec Nvidia

Dell Technologies, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux d’infrastructures centrées sur l’IA2, annonce, en collaboration avec NVIDIA, une série de mise à jour stratégiques afin de permettre aux entreprises d’accélérer l'adoption de l'IA et d’obtenir un retour sur investissement plus rapidement.



Avec l’IA désormais au cœur de la transformation numérique, les entreprises accélèrent leur transition de l’expérimentation à un déploiement à grande échelle. Jamais la demande en infrastructures performantes, en compétences spécialisées et en technologies adaptées n’a été aussi élevée.



Pour répondre à cette dynamique, Dell et NVIDIA poursuivent leurs innovations en faisant évoluer la Dell AI Factory with NVIDIA. Cette solution unifiée combine puissance de calcul, résilience, scalabilité et expertise spécialisée pour industrialiser l’IA à grande échelle.



Une infrastructure pensée pour les performances IA



Dell Technologies présente une nouvelle génération de solutions alliant calcul, stockage, gestion des données et réseau :



Les serveurs Dell PowerEdge XE9780 et XE9785 (refroidissement par air) peuvent être intégrés plus simplement dans les centres de données d'entreprise existants, tandis que les serveurs Dell PowerEdge XE9780L et XE9785L (refroidissement par liquide) accélèrent les déploiements à l'échelle du rack. Les nouveaux serveurs PowerEdge prennent en charge jusqu'à 192 GPU Blackwell Ultra NVIDIA avec un refroidissement liquide direct sur la puce et peuvent être personnalisés avec jusqu'à 256 GPU Blackwell UltraB300 par rack Dell IR7000. Successeurs du Dell PowerEdge XE9680, la solution de ramping la plus rapide de Dell3 peut accélérer l’entrainement des grands modèles de langage (LLM)4 quatre fois plus vite à l’aide du NVIDIA HGX™ B300 à 8 voies.

Le Dell PowerEdge XE9712 équipé du NVIDIA GB300 NVL72 offre une efficacité accrue à l'échelle du rack pour l'entraînement de l’IA. Il permet de traiter cinquante fois plus de tokens d'inférence de raisonnement IA par seconde, tout en offrant un débit cinq fois supérieur5. La nouvelle plateforme technologique Dell PowerCool permet aux organisations d’atteindre une meilleure efficacité énergétique.

Le serveur Dell PowerEdge XE7745 sera disponible avec les GPU NVIDIA RTX Pro™ 6000 Blackwell Server Edition en juillet 2025. Cette plateforme, prise en charge par NVIDIA Enterprise AI Factory validated design, offre une solution universelle qui permet de répondre aux besoins des cas d’usage physiques et agentiques comme la robotique, les jumeaux numériques et les applications d'IA multimodales avec la prise en charge d'un maximum de 8 GPU dans un châssis 4U.

Dell prévoit de prendre en charge le CPU NVIDIA Vera, qui offre vitesse, efficacité et performances.

Dell prendra également en charge la plateforme NVIDIA Vera Rubin avec un nouveau serveur Dell PowerEdge XE conçu pour les systèmes intégrés à rack évolutifs de Dell.

Dell enrichit son portefeuille réseau en intégrant les commutateurs Dell PowerSwitch SN5600 et SN2201 Ethernet, inclus dans la plateforme réseau Ethernet NVIDIA Spectrum-X, ainsi que le NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand. Ces commutateurs haute densité et à faible latence offrent un débit allant jusqu'à 800 gigabits par seconde. Ils sont désormais accompagnés des services Dell ProSupport et Deployment, garantissant un accompagnement expert à chaque étape du déploiement de l’IA.



La Dell AI Factory avec les solutions NVIDIA prend en charge la NVIDIA Enterprise AI Factory validated design, qui intègre les capacités de calcul, de mise en réseau et de stockage Dell et NVIDIA, ainsi que le logiciel NVIDIA AI Enterprise, offrant ainsi une solution IA entièrement intégrée de bout en bout pour les entreprises.



Les innovations de la Dell AI Data Platform améliorent la gestion des données d'IA



Parce que la puissance de l'IA dépend des données qui l'alimentent, les entreprises ont besoin d'une plateforme conçue pour la performance et l’évolutivité. Les avancées de la Dell AI Data Platform offrent aux applications d'IA un accès permanent à des données de haute qualité.



Dell ObjectScale prend en charge les déploiements d'IA à grande échelle tout en aidant à réduire les coûts et l'encombrement des centres de données au travers d'un système plus dense et défini par logiciel. Les intégrations réseau NVIDIA BlueField-3 et Spectrum-4 stimulent les performances et l'évolutivité.

Dell présente une solution haute performance combinant Dell PowerScale, Dell Project Lightning et les serveurs PowerEdge XE. Utilisant KV cache et intégrant les bibliothèques NIXL de NVIDIA, cette solution est idéale pour les charges de travail d'inférence distribuées à grande échelle.

Dell ObjectScale prendra en charge S3 sur RDMA, avec un débit jusqu'à 230 % supérieur, une latence jusqu'à 80 % inférieure et une charge CPU réduite de 98 % par rapport à S3 traditionnel, pour une meilleure utilisation du GPU6.

Dell annonce une solution intégrée qui comprend la NVIDIA AI Data Platform pour accélérer l'obtention d'informations clés à partir des données et accélérer le développement d'applications et d'outils d'IA agentique.

Nouvelles innovations logicielles pour un déploiement fluide de l'IA agentique



La plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise, disponible directement chez Dell, permet aux entreprises d’innover à l’aide de Dell AI Factory with NVIDIA avec NVIDIA NIM, NVIDIA NeMo microservices, et NVIDIA Blueprints, NVIDIA NeMo Retriever for RAG et NVIDIA Llama Nemotron reasoning models, tout en simplifiant le développement des flux de travail agentiques et en accélérant la rentabilité des résultats générés par l'IA.

Simplifier les déploiements d'IA critiques pour les entreprises tout en bénéficiant d'une flexibilité et d'une sécurité accrues grâce à Red Hat OpenShift disponible dans la Dell AI Factory with NVIDIA.

Services managés pour industrialiser l’IA



Les nouveaux services managés dédiés à la Dell AI Factory with NVIDIA simplifient les opérations d'IA en gérant l'ensemble des solutions d'IA de NVIDIA, y compris les plateformes d'IA, l'infrastructure et le logiciel NVIDIA AI Enterprise. Les experts des services managés de Dell assurent une surveillance, un reporting, des mises à jour de versions et des correctifs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permettant aux équipes de surmonter les contraintes de ressources et d'expertise grâce à un support informatique rentable, évolutif et proactif.



Perspectives et vision



« Nous avons pour mission de mettre l'IA à la portée de millions de clients dans le monde entier », souligne Michael Dell, Président et Directeur Général de Dell Technologies. « Notre travail consiste à rendre l'IA plus accessible. Grâce à la Dell AI Factory avec NVIDIA, les entreprises peuvent piloter l'ensemble du cycle de vie de l'IA, de l’entraînement au déploiement, à n'importe quelle échelle. »



« Les usines IA représentent l'infrastructure essentielle de l'industrie moderne, produisant l'intelligence nécessaire pour alimenter les activités dans les secteurs de la santé, de la finance et de la production », a déclaré Jensen Huang, Fondateur et PDG de NVIDIA. « Avec Dell Technologies, nous proposons la plus large gamme de systèmes Blackwell IA pour répondre aux besoins des usines IA dans le cloud, au sein des entreprises et à la périphérie. »