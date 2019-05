Devoteam renforce son activité Intelligence Artificielle et nomme Aymen Chakhari Directeur de l’IA Groupe

Il aura la responsabilité de développer l’expertise de Devoteam autour de l’Intelligence Artificielle (IA) et du Machine Learning (ML). D’abord sous forme d’une offre dédiée à l’industrialisation de l’IA, afin de l’intégrer dans l’ensemble des activités de nos clients, en assurant le déploiement durable à l'échelle et l'amélioration continue des algorithmes. Mais aussi pour faire de l’IA un élément fort au coeur des offres stratégiques du Groupe, que ce soit pour superviser l’IT, optimiser la cybersécurité ou consolider l’intelligence collective des organisations. En parallèle, il pilotera l’offre Data Science en France. Aymen Chakhari s'appuiera sur les actifs du Groupe afin d'accélérer le développement de ces deux dimensions, en particulier notre partenariat stratégique avec Google.

Diplômé de Télécoms ParisTech (ingénieur IT) et détenteur d’un doctorat en intelligence artificielle du MIT (2011), Aymen Chakhari, apporte son expertise en machine learning, avec une spécialisation dans le deep learning et le reinforcement learning, ainsi qu’une solide expérience de pilotage de grands projets internationaux basés sur l’intelligence artificielle, la data science et l’analytics.



Un parcours qui débute dans la Silicon Valley

De 2009 à 2011, Ingénieur doctotant en Data, il mène plusieurs projets de big data machine learning impliquant le design, le développement et le déploiement d’algorithmes avancés au sein de PayPal. Il améliore ainsi l’expérience utilisateur de 150 millions de clients tout en augmentant les revenus. Il devient également contributeur au framework de l’Inria, Scikit Learn. Avant de rejoindre Intel en qualité de Chief Data Scientist.



Aymen Chakhari résume son parcours démontrant son attachement à l’humain : “De plus en plus d'intelligence artificielle entre dans le monde, de plus en plus d'intelligence émotionnelle doit entrer dans le leadership” - des valeurs partagées par Devoteam qui revendique sa vision “Tech For People”.