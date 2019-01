Dhatim, grâce à l'Intelligence Artificielle, permet aux départements RH, SIRH, de contrôler et de sécuriser les données de paie et sociales et participe de la cohésion sociale des entreprises

Conciliator ™ PAY, solution à base d'IA et de Machine Learning, permet d'automatiser l'analyse des données de la paie et des données sociales et s'impose comme un véritable indicateur de la digitalisation de ces fonctions essentielles à la cohésion sociale des entreprises.



La Déclaration Sociale Nominative (DSN) et la mise en place du Prélèvement à la Source (PAS) ont amené les entreprises à comprendre l'importance de la digitalisation pour assister leurs métiers, RH, paie,…Petites, moyennes ou grandes, elles ont vu le nombre de leurs données de paie exploser, leurs ressources et leurs capacités à faire diminuer, avec l'impossibilité de tout contrôler. Pour délivrer un niveau de services satisfaisant à leurs collaborateurs, rester en conformité avec les règlementations et éviter de possibles redressements, elles ont déployé leurs premiers projets à base d'Intelligence Artificielle.



Club Med

« Le bulletin de paie est la vitrine des ressources humaines de l'entreprise. C'est un document important qui ne doit comporter aucune erreur pour ne pas perdre la confiance des salariés »

Jérôme Gosselin, Responsable Paie du Club Med



In Extenso – entité du réseau Deloitte

« On ne gère bien que ce que l'on mesure ou plus exactement que ce que l'on

connait. C'est l'idée de cet observatoire que nous avons créé avec Dhatim pour offrir à nos clients TPE et PME des indicateurs sociaux et des tableaux de bord métiers à partir de leurs données DSN afin qu'ils pilotent au mieux leur activité ».

Elodie Tabel-Diffaza, Directrice Marché Conseil Social et Paie au sein du groupe In Extenso



Bosch

La puissance du moteur de règles de Conciliator PAY et sa grande souplesse de paramétrage ont permis à BOSCH de concevoir rapidement la mise en place de contrôles et de fiabiliser la production de la paie dans le respect d'un fort niveau d'exigence.



GSK

Grâce à Conciliator PAY, GSK automatise le contrôle du PAS et sécurise son déploiement pour le confort des salariés de l'entreprise.



Rappel sur la solution et principales évolutions :

Grâce à un puissant moteur de règles et à la simplicité du SaaS, Conciliator Pay analyse les DSN et les paies, détecte les éventuelles erreurs, suggère des corrections ou des optimisations sur la base des préconisations Net Entreprise, URSSAF évitant ainsi aux entreprises de subir des redressements URSSAF ou des rappels des nombreux organismes sociaux.



La mise à disposition récente des cumuls de paie intégrant le rappel permet à Conciliator Pay de proposer, sans aucun paramétrage, des graphes d'évolution de rémunération et d'effectif sur l'année ainsi que des contrôles intégrant les tranches de cotisations.



Conciliator devient la seule solution permettant l'affichage de graphes basés sur des données contrôlées tous les mois. L'accompagnement permanent et intelligent, par chat, de la solution, la référence automatique aux articles de DSN-Info permettent un gain de temps important aux gestionnaires de paie.