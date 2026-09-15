Diligent dévoile de nouvelles fonctionnalités agentiques dans Diligent One pour transformer l’avenir de la gouvernance, des risques et de la conformité

Diligent, le leader de l’IA dans les solutions de gouvernance, risques et conformité (GRC), annonce aujourd’hui une avancée majeure pour Diligent One, sa plateforme d’IA native, à l’occasion de l’Enterprise Risk, Audit and Compliance Conference (ERAC) de Gartner.



« Dans de nombreuses organisations, les activités de GRC sont ralenties par des systèmes fragmentés, une coordination manuelle et des processus de reporting chronophages », indique Brian Stafford, President and CEO of Diligent. « Nos dernières fonctionnalités agentiques aident les équipes à surmonter cette complexité en reliant le contexte, en faisant ressortir l’essentiel et en accélérant l’exécution, tout en plaçant la gouvernance et l'expertise humaine au cœur du dispositif. »



Un agent d’orchestration qui coordonne le travail et les validations



L’agent d’orchestration de Diligent One offre aux professionnels de la GRC une interface en langage naturel pour coordonner les travaux d’audit et de risque. Plutôt que de simplement répondre à des questions, il permet aux utilisateurs de décrire leurs besoins et oriente les tâches vers les agents spécialisés appropriés pour exécuter les workflows. Les agents s’appuient sur les données GRC connectées de Diligent One, ce qui leur donne la connaissance métier nécessaire pour exécuter des workflows sur l’ensemble du cycle de vie de l’audit et du risque, en automatisant les tâches qui ralentissent les professionnels, sans jamais se substituer au jugement humain.



Grâce à Diligent One, les agents spécialisés :



Aident les équipes risque à passer d’évaluations périodiques à une gestion continue en travaillant directement dans Diligent Enterprise Risk Management. L’agent surveille les données de risque, en assure la fiabilité, coordonne les évaluations, effectue le suivi des actions en retard, fait remonter les problèmes et met en évidence les risques émergents.

Aident les équipes d’audit interne à planifier et réaliser leurs audits plus rapidement en transformant la préparation manuelle en workflows conversationnels dans Diligent Audit. L’agent identifie les risques pertinents, les relie aux objectifs d’audit, les associe aux contrôles existants et facilite la collecte des preuves, les tests et l’élaboration des constats.

Par ailleurs, le reporting par IA transforme les données de risque et de contrôle en temps réel en rapports et analyses prêts pour le conseil d’administration, à la demande. Grâce à des requêtes conversationnelles ou à des modèles prédéfinis, les équipes peuvent instantanément faire ressortir les points clés et générer des rapports soignés, sécurisés et sourcés en quelques minutes au lieu de plusieurs jours, ce qui évite des heures passées à rassembler manuellement données, analyses et présentations.



« Le rôle des équipes risque et audit évolue : il ne s'agit plus seulement d'expliquer ce qui s'est passé, mais d'aider l'entreprise à anticiper et à mieux décider, aujourd'hui comme demain », indique Gaëtan Fron, Revenue Leader - SaaS - GRC, LegalTech, RegTech at Diligent. « Avec Diligent One, nous accompagnons ce passage d'un reporting ponctuel à un pilotage continu, où les signaux sont détectés et remontés en temps réel, avec le bon niveau de supervision et de validation humaines. »



Une IA qui raisonne comme un expert GRC



Diligent One repose sur la Technologie GRC, une couche d’intelligence connectée qui relie réglementations, obligations, politiques, contrôles, risques, preuves et actions. En connectant ces informations, le cerveau GRC donne aux agents la connaissance métier nécessaire pour agir comme un praticien GRC expérimenté, avec une vision approfondie de la manière dont l’information s’articule à travers l’entreprise.



Cette intelligence connectée donne aux agents de Diligent One la capacité de raisonner à travers les relations entre les données pour livrer des analyses plus fines et expliquer clairement la logique de leurs recommandations. Il en résulte une intelligence concrète et actionnable qui aide les équipes GRC à prioriser leurs travaux, à détecter les lacunes potentielles et à répondre plus efficacement aux risques émergents. Le cerveau GRC sera disponible dès octobre dans une sélection de solutions Diligent.