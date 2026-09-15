VAST Data lance DataEnclave pour réunir les principaux modèles d'IA et les données d'entreprise au sein d'une infrastructure de confiance

VAST Data, l’entreprise à l’origine du AI Operating System, annonce aujourd'hui VAST DataEnclave, la fonctionnalité d'IA confidentielle du VAST DataEngine. Reposant sur NVIDIA Confidential Computing, elle bénéficie du soutien de partenaires de l'écosystème, notamment de grands concepteurs de modèles d'IA, des clouds IA et des fournisseurs majeurs de matériel dédié à l'IA. En permettant le déploiement au sein des data centers des clients ou sur des infrastructures cloud de confiance, y compris dans des environnements jusqu’ici hors de portée des modèles d’IA les plus avancés, VAST Data, en collaboration avec NVIDIA et ses partenaires, rapproche les modèles d’IA propriétaires et open source, toutes modalités confondues, des données les plus sensibles au monde. Les clients conservent ainsi la maîtrise des coûts, des performances, du choix des modèles et de la confidentialité de leurs données, tandis que les concepteurs de modèles peuvent désormais déployer leurs technologies dans des environnements qui leur étaient jusqu’ici inaccessibles.



Dans les services financiers, la santé, le secteur public et d'autres secteurs fortement réglementés, certaines des données les plus précieuses au monde restent confinées dans des environnements étroitement contrôlés, où leur transfert vers un service d'IA externe est difficilement envisageable ou interdit. Cette situation crée un défi fondamental pour l'IA : les données sensibles ne peuvent souvent pas être déplacées vers les environnements où s'exécutent les modèles de pointe, tandis que les concepteurs de modèles ne peuvent pas distribuer leurs modèles propriétaires au sein d'infrastructures auxquelles ils ne font pas confiance.



VAST DataEnclave étend les capacités du VAST AI Operating System afin de lever ce blocage grâce à un environnement d'exécution sécurisé et isolé par le matériel, ainsi qu'à un mécanisme d'attestation cryptographique. Celui-ci vérifie l'environnement et la politique de sécurité qui y est appliquée avant que des actifs sensibles, tels que des modèles propriétaires et des données sensibles, soient déchiffrés puis chargés à des fins d'analyse dans le conteneur de l'enclave sécurisée. Ils restent ainsi protégés dans la mémoire des CPU et des GPU pendant leur traitement. Les clés protégeant les données demeurent sous le contrôle du client, tandis que les clés et les poids des modèles restent dans le domaine de confiance de leur concepteur. Les opérateurs et administrateurs de l'infrastructure ne peuvent accéder ni aux données ni aux modèles pendant leur traitement.



Cette annonce élargit la gamme de modèles avancés que les organisations peuvent déployer dans leurs propres environnements. Elle concrétise également la vision plus large de VAST pour son AI Operating System, dans lequel les modèles sont gérés comme des ressources logiques aux côtés des données, et non comme de simples applications reposant sur l'infrastructure. À mesure que les organisations adoptent des écosystèmes de modèles spécialisés, chacun répondant à des besoins spécifiques, avec des tarifs et des niveaux de confiance différents, l’AI OS jouera un rôle croissant dans l’association du bon modèle à la bonne tâche et dans leur gouvernance à travers les différents environnements. Il permettra notamment de déterminer où chaque modèle s’exécute, à quelles données il peut accéder, quels utilisateurs ou systèmes peuvent y recourir et selon quelles règles il fonctionne. À mesure que les organisations affinent leurs propres modèles et que les agents produisent des connaissances spécialisées au fil de leurs interactions, les poids des modèles deviennent une nouvelle catégorie de propriété intellectuelle d'entreprise. Leur gestion sécurisée à grande échelle constitue donc une fonction de plus en plus importante du système d'exploitation.



« Les modèles deviennent une ressource que le système d'exploitation doit gérer, de la même manière qu'il gère les données », déclare Renen Hallak, Founder & CEO de VAST Data. « Il faut donc savoir quel modèle correspond à quelle tâche, ce qu'il peut voir, qui peut l'utiliser et selon quelles règles, tout en respectant les mêmes périmètres de sécurité et d'exploitation que ceux appliqués par l'entreprise à l'ensemble de ses ressources. La première étape consiste à rapprocher en toute sécurité les principaux modèles d'IA des données les plus sensibles au monde. À terme, chaque organisation gérera un écosystème de modèles affinés qui constitueront sa véritable propriété intellectuelle. Le VAST AI Operating System permet de garantir leur sécurité, leur gouvernance et leur utilité. »



Rapprocher l'IA des données sensibles

Les méthodes de chiffrement conventionnelles protègent les poids des modèles lorsqu'ils sont stockés et transitent sur le réseau. Le confidential computing étend cette protection aux données pendant leur traitement. Désormais disponible dans sa troisième génération sur les plateformes Hopper, Blackwell et Rubin, NVIDIA Confidential Computing garantit que les données sensibles et les modèles ne sont déchiffrés et rendus accessibles qu'au moment de l'exécution, après vérification du workload et établissement d'une enclave sécurisée. VAST DataEnclave s'appuie sur NVIDIA Confidential Computing pour créer, directement dans VAST DataEngine, un environnement d'exécution sécurisé pour les conteneurs et un service d'attestation. Les modèles propriétaires s'exécutent dans des enclaves sécurisées, établies au moyen d'environnements d'exécution de confiance au niveau des CPU et des GPU.



Ses principales fonctionnalités sont les suivantes :



Exécution isolée par le matériel : protège les workloads dans des machines virtuelles et des conteneurs confidentiels. NVIDIA Confidential Computing chiffre la mémoire du container, la mémoire des GPU et le trafic NVLink, tout en isolant les données et les modèles en cours d'utilisation des opérateurs de l'infrastructure, des administrateurs et des autres tenants qui partagent le même matériel.



Attestation avec vérification avant déchiffrement : confirme par cryptographie que le workload est fiable et approuvé avant d'autoriser le déchiffrement des actifs sensibles.



Contrôle indépendant des clés : permet aux entreprises et aux concepteurs de modèles de conserver leurs clés respectives dans leurs propres domaines de confiance, grâce à des intégrations Bring Your Own Key Management System (KMS). Chaque partie contrôle ainsi ses propres actifs et leur applique ses propres règles. Ce mécanisme protège aussi bien les poids affinés d'une entreprise, qui deviennent rapidement une propriété intellectuelle stratégique, que les poids de base du concepteur d'un modèle.



Déploiement connecté ou isolé du réseau : prend en charge les environnements connectés ou entièrement isolés du réseau. Les déploiements de DataEnclave peuvent utiliser des services d'attestation reposant sur la stack ouverte CNCF Trustee, ou être réalisés en partenariat avec Fortanix par l'intermédiaire de sa solution Confidential AI.



Gouvernance et auditabilité intégrées dès la conception : consigne les événements d'attestation, les mises à disposition de clés et les opérations liées au cycle de vie des enclaves dans un fil d'audit inaltérable et interrogeable au sein de VAST DataBase. Les organisations peuvent ainsi savoir quel workload a été exécuté, à quel emplacement et selon quelles règles vérifiées, sans exposer les données protégées ni les poids des modèles.



Environnements sandbox sécurisés pour les agents : le même environnement d'exécution sécurisé de DataEngine fournit aux agents IA des environnements d'execution isolés, par l'intermédiaire de VAST AgentEngine. Il applique des règles aux données, aux systèmes et aux outils auxquels les agents peuvent accéder, ainsi qu'aux actions qu'ils peuvent entreprendre. Contrairement aux personnes, les agents ne peuvent pas être tenus responsables de leurs actions. Ils ont donc besoin d'une identité, d'un environnement d'exécution confiné et de capacités d'observabilité permettant de savoir quand, comment et pourquoi chacun d'eux a agi, ainsi que de fonctions d'audit en cas d'incident.



« Les poids des modèles sont en passe de devenir la propriété intellectuelle la plus précieuse au monde. Les poids de base déterminent la valeur des modèles Frontier, tandis que les poids affinés représenteront de plus en plus les connaissances propriétaires des entreprises pilotées par l'IA », déclare Jeff Denworth, Co-Founder de VAST Data. « À mesure que les enjeux augmentent, il devient d'autant plus nécessaire de sécuriser les données d'entreprise afin que les clients puissent leur appliquer les modèles d'IA les plus avancés. Aujourd'hui, VAST Data, en partenariat avec NVIDIA, fait progresser le secteur grâce à une approche complète permettant de vérifier des environnements de calcul jusqu'ici jugés non fiables et d'exécuter n'importe quel modèle sur n'importe quelle donnée, où que ce soit. »



VAST DataEnclave étend l'exécution confidentielle à l'ensemble de l'infrastructure dans laquelle les modèles d'IA et les données sensibles sont traités. La solution associe isolation matérielle et attestation vérifiable afin de protéger les modèles comme les données pendant leur utilisation.



« Les données d'entreprise sont essentielles à une IA précise et opérationnelle. À l'ère des agents, préserver la confidentialité des données d'entreprise est indispensable pour protéger la propriété intellectuelle. En intégrant NVIDIA Confidential Computing, VAST Data protège à la fois les entreprises et les concepteurs de modèles, en faisant de la sécurité, de l'identité, des autorisations, de la gouvernance et de la conformité le socle de l'architecture agentique » ajoute Justin Boitano, Vice President of Enterprise AI chez NVIDIA.



Un écosystème pour une IA « {un}bounded » (sans limites)



VAST réunit des concepteurs de modèles, des clouds IA et des fournisseurs d'infrastructures autour d'une architecture commune destinée aux environnements contrôlés par les clients. Ces derniers peuvent désormais mettre en œuvre leurs stratégies d'IA sans se heurter aux limites qui les empêchaient auparavant d'accéder aux modèles hébergés dans le cloud. Ils peuvent parallèlement intégrer ces nouveaux modèles à leurs propres périmètres soigneusement définis afin de maîtriser les coûts, la sécurité et d'autres contraintes opérationnelles.



Pour les entreprises réglementées, VAST DataEnclave permet à des systèmes d'IA avancés de traiter des données sensibles au sein d'infrastructures contrôlées par les clients, y compris dans des environnements connectés ou entièrement isolés du réseau.



VAST DataEnclave permet également aux fournisseurs de clouds IA du monde entier de proposer des environnements souverains dont l'intégrité est attestée, dans lesquels les concepteurs de modèles, les entreprises et les gouvernements conservent le contrôle de leur propriété intellectuelle et de leurs données au sein de leur propre juridiction. L'isolation étant appliquée au niveau matériel, les clouds IA souverains et régionaux peuvent établir une confiance vérifiable sans réserver des machines entières à un seul tenant. Ils peuvent également proposer les systèmes de calcul accéléré les plus récents, tels que l'infrastructure NVIDIA Vera Rubin, depuis des installations exploitées à l'intérieur des frontières nationales.



Cette nouvelle fonctionnalité du VAST AI OS permet également aux OEM de proposer une infrastructure intégrée pour l'IA confidentielle, réunissant exécution de confiance, calcul accéléré et infrastructure de données propulsée par VAST.



« Supermicro réunit les capacités de calcul, de stockage et de réseau, les systèmes de refroidissement et l'expertise en infrastructure nécessaires au déploiement de l'IA avancée à grande échelle. En collaboration avec VAST et NVIDIA, nous proposons des systèmes préintégrés et validés associant le calcul accéléré NVIDIA Vera Rubin, le confidential computing et le VAST AI Operating System. Cela permet aux entreprises de déployer plus rapidement l'IA Frontier, tout en conservant davantage de contrôle sur leurs données, leurs modèles et leur infrastructure, y compris dans des environnements souverains et isolés du réseau », conclut Matthew Thauberger, Chief Revenue Officer de Supermicro.



Disponibilité



VAST DataEnclave est présentée en preview dès aujourd'hui et sera disponible au premier trimestre 2027 auprès de VAST Data et des OEM partenaires participants, notamment Cisco, HPE, Lenovo et Supermicro.