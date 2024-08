Discovery Bank favorise la résilience financière de ses clients grâce à l'hyper-personnalisation avec la Data Intelligence Platform de Databricks

Databricks, la société spécialisée dans les données et l'IA, a annoncé aujourd'hui que Discovery Bank, une banque de détail à service complet comptant plus de deux millions de comptes, s'est appuyée sur la Databricks Data Intelligence Platform pour mettre sur le marché son modèle bancaire à valeur partagée. Grâce à la plate-forme ouverte et unifiée de Databricks, Discovery Bank a amélioré sa capacité à créer des produits de données rapides et fiables, ainsi que des expériences clients hyper-personnalisées qui récompensent les bonnes habitudes bancaires.



Le défi de gérer le volume et la vitesse des données



Discovery Bank a été lancée en 2019, et son modèle bancaire à valeur partagée incite les clients à cultiver des habitudes financières positives, ce qui nécessite une compréhension granulaire de leurs comportements. Cependant, l'environnement sur site de l'entreprise avait du mal à suivre le volume et la vélocité des données requises.



Discovery Bank avait besoin d'une approche axée sur les données, avec des informations et des analyses sophistiquées. Après avoir évalué un certain nombre de plates-formes de données d'entreprise, elle a décidé d'utiliser la plate-forme évolutive Databricks Data Intelligence Platform pour faire apparaître et enrichir les données des clients. La Data Intelligence Platform permettrait également à Discovery Bank d'unifier les objectifs organisationnels tels que l'amélioration de la collaboration, et d'exécuter des cas d'utilisation d'hyper-personnalisation tels que des stratégies de marketing ciblées.



Présentation de la plateforme de veille stratégique



Discovery Bank a choisi de standardiser et de consolider ses données, l'apprentissage automatique (ML) et l'intelligence artificielle (IA) sur la plate-forme unifiée Databricks Data Intelligence Platform. La plate-forme centralisée de Databricks a fourni à Discovery Bank une vue globale de ses données et une technologie transformatrice, ce qui a conduit à l'amélioration du temps de compréhension, du temps de production et de l'innovation basée sur les données, et à un retour sur investissement de plus de 500 %. Parmi les autres réussites, citons :



Un traitement des données survitaminé : Les praticiens des données peuvent désormais intégrer des pipelines de données et de modélisation sur mesure, de manière sécurisée et transparente. Les temps de traitement des données sont 20 fois plus rapides, passant de neuf heures à moins de 10 minutes, et les temps de création et de mise en œuvre des produits de données sont 5 fois plus rapides.

Des flux de travail automatisés : Delta Lake est la couche de stockage optimisée qui constitue la base des tables dans une maison lacustre sur Databricks. Grâce à Delta Lake, Discovery Bank exploite des flux de travail automatisés pour programmer des pipelines ETL qui consolident et préparent rapidement les données brutes.

Une gouvernance et une collaboration renforcées : MLflow est une plate-forme open-source qui aide à construire de meilleurs modèles et des apps d'IA génératives. Avec MLflow, Discovery Bank s'assure de la qualité des modèles et construit des exigences de modèles pour la gouvernance. Discovery Bank utilise également Databricks Unity Catalog pour gérer le lignage, l'historique des tables et les contrôles d'accès, en soutenant la collaboration entre les équipes et en fournissant un niveau sans précédent de gouvernance des données et de l'IA.



« La Databricks Data Intelligence Platform permet aux petites équipes de construire des produits de données de meilleure qualité plus rapidement et à moindre coût que tout ce que nous avons essayé ou faisions auparavant. Elle est simple à utiliser, rapide et facile à gérer », Stuart Emslie, responsable de l'actuariat et de la science des données, Discovery Bank.

Construire un cadre pour la meilleure action possible



Le fait de disposer d'un écosystème de données centralisé a permis à Discovery Bank d'obtenir des informations détaillées sur ses clients, ce qui lui a permis de créer une empreinte comportementale pour chacun d'entre eux. Cette empreinte informe la segmentation dans les stratégies de marketing, la tarification commerciale et la gestion des risques, le service à la clientèle et la gestion des fraudes, ainsi que les initiatives de changement de comportement dans le cadre de la "next best action" (NBA) de la Discovery Bank. Le cadre NBA de la Discovery Bank a permis d'augmenter de 40 % l'impact de ses initiatives d'engagement et a été intégré dans le service à la clientèle, en aidant les agents avec des modèles de communication générés par l'IA.



« Un système NBA centralisé est essentiel car il nous permet de créer des interactions significatives et personnalisées avec nos clients. En comprenant les besoins, les préférences et la santé financière de nos clients, nous pouvons communiquer nos produits et services d'une manière spécifique à un client et à l'endroit où il se trouve dans son parcours pour améliorer son bien-être financier et être récompensé pour avoir bien géré son argent avec notre programme de changement de comportement, Vitality Money », a déclaré Nic Salmon, Chief Product Officer chez Discovery Bank.



« Proposer des expériences hyper-personnalisées et basées sur les données n'a jamais été aussi crucial pour la santé et les besoins financiers des clients », a déclaré Yannis Daubin, vice-président - Europe du Sud, Israël, Moyen-Orient et Afrique chez Databricks. "Avec la Data Intelligence Platform agissant comme une source unique de vérité, Discovery Bank a réalisé un incroyable retour sur investissement, et peut désormais mieux servir à la fois son personnel et ses clients.