Informatica renforce son partenariat avec Databricks avec des fonctionnalités d’IA générative natives pour la plateforme de Data Intelligence de Databricks

Informatica (NYSE: INFA), leader de la gestion des données basée sur l’IA dans le Cloud pour les entreprises, annonce les dernières avancées de son partenariat continu avec Databricks, l'entreprise spécialisée dans les données et l'IA. Les nouveaux domaines de collaboration comprennent une intégration plus poussée entre la plateforme Intelligent Data Management Cloud (IDMC) d'Informatica et la plateforme de Data Intelligence de Databricks, notamment la prise en charge par Informatica des fonctions d'IA sur Databricks dans SQL ELT natif d'Informatica qui traite les pipelines de données sans code de manière native sur Databricks.



« Nous connaissons un succès phénoménal avec nos activités liées à Databricks, avec une croissance rapide et des résultats commerciaux impactants pour des clients tels que Takeda, KPMG et Point72, pour n'en citer que quelques-uns », a déclaré Amit Walia, Président directeur général d'Informatica. « L'une de nos principales priorités dans le cadre de notre partenariat avec Databricks est de permettre à nos clients de créer des applications d’IA générative de qualité professionnelle. Ces applications s'appuient sur des données d'entreprise fiables et de haute qualité pour fournir des applications d’IA générative à fort impact avec un contexte commercial riche et une compréhension sémantique approfondie de l'industrie, tout en adhérant aux politiques de gouvernance des données de l'entreprise. »



« Alors que la demande en data intelligence augmente, nous voulons aider nos clients à créer et à déployer des applications d'IA de haute qualité qui fournissent des résultats précis et spécifiques à un domaine », a ajouté Adam Conway, SVP of Products chez Databricks. « En tant que leader de la gestion de données orientée IA et basée sur le Cloud, Informatica est un partenaire clé pour nous, prenant en charge tous les aspects, allant de l'intégration et de la transformation des données à la qualité, la gouvernance et la protection des données. »



En ce qui concerne les produits, la prise en charge récente des fonctions d'IA de Databricks dans SQL ELT natif d'Informatica permet aux entreprises utilisant Databricks d'adopter rapidement les fonctionnalités d’IA générative de la plate-forme Databricks Data Intelligence avec des pipelines de données no-code, en ouvrant les fonctionnalités d’IA générative de Databricks aux utilisateurs no-code et en garantissant la cohérence, la maintenabilité et les performances optimales des pipelines de données s'exécutant en mode natif sur Databricks. Les fonctions d'IA sur Databricks permettent aux clients d'utiliser les capacités clés d’IA générative, y compris l'analyse des sentiments, la correspondance des similitudes, la génération de résumés, la traduction et la correction grammaticale sur des données directement à partir de SQL.



En fin d'année dernière, Informatica a annoncé un modèle de référence d’IA générative pour Databricks et d'autres fonctionnalités de niveau entreprise, notamment la prise en charge du catalogue Unity de Databricks dans IDMC. La plate-forme IDMC comprend de nombreuses fonctionnalités optimisées pour Databricks, telles que plus de 300 connecteurs de données, la possibilité de créer des pipelines de données low-code/no-code, l'ingestion et la réplication de données, ainsi que l'automatisation basée sur l’IA générative via CLAIRE GPT et CLAIRE Co-pilot d'Informatica.



Informatica a été reconnu par Databricks comme son partenaire d'intégration de données de l'année 2024 lors du Data + AI Summit. Informatica et Databricks ont travaillé en étroite collaboration au cours des dernières années pour fournir des solutions transformatrices de gestion des données et d'analyse à de nombreuses entreprises clientes. Ensemble, ils proposent de nouvelles façons de développer et de gérer les charges de travail d’IA générative et analytiques sur leurs plateformes.