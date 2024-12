Qlik améliore l’intégration avec SAP, Databricks et Snowflake et favorise la création de valeur grâce à l’IA

Qlik®, un des leaders mondiaux de l’intégration de données, de l’analyse et de l’intelligence artificielle (IA), annonce l’extension de ses fonctionnalités d’intégration de données prêtes pour l’IA, apportant ainsi de nouvelles améliorations pour SAP, Databricks et Snowflake. Ces avancées permettent aux entreprises de rationaliser les flux de données, d’accélérer le déploiement de l’IA et de générer des insights pertinents plus rapidement, de sorte que la business intelligence soit conçue et mise à l’échelle en s’appuyant sur des données de qualité accessibles en temps réel et exécutées sur Amazon Web Services (AWS).



À l’heure où les entreprises accélèrent l’intégration de l’IA à leurs activités, la demande pour une gestion robuste et transparente des données entre les plateformes n’a jamais été aussi forte. Les entreprises ont besoin de pipelines de données d’une grande fiabilité, capables de gérer la complexité et le volume de données nécessaires pour alimenter des modèles d’IA avec efficacité. Les dernières mises à jour de Qlik répondent directement à ces attentes et lèvent les obstacles à l’adoption de l’IA en simplifiant les connexions de données entre les principales plateformes du marché.



« Les entreprises savent que des données de haute qualité facilement accessibles sont indispensables pour exploiter toute la puissance de l’IA. Nos dernières améliorations s’appuient sur le socle robuste d’intégration de Qlik pour permettre aux entreprises de préparer plus facilement leurs données pour l’IA, qu’elles utilisent un système SAP, Databricks ou Snowflake », déclare Drew Clarke, executive vice-president et general manager de la division Data Business Unit de Qlik. « Avec ces nouvelles fonctionnalités, nous fournissons aux entreprises l’environnement de données fiables et accessibles en temps réel dont elles ont besoin pour innover en toute confiance. »



Les nouvelles fonctionnalités incluent :



Une extension de la prise en charge de SAP OData : l’intégration étendue à SAP Rise et SAP Cloud facilite la migration vers le cloud et améliore l’extraction des données pour générer des insights plus riches avec une efficacité opérationnelle accrue.

Des composants IA-ready pour Databricks : l’amélioration de la connectivité permet de lier en toute transparence les données en temps réel à des modèles d’IA avancés avec, à la clé, des déploiements à la fois plus rapides et plus précis.

Des connexions de données en temps réel pour Snowflake : les améliorations apportées à cette intégration accélèrent le déploiement d’insights d’IA au sein de l’écosystème Snowflake pour optimiser les performances et d’accélérer le processus décisionnel.

Ces mises à jour marquent une étape importante dans la mission que s’est fixée Qlik et qui consiste à permettre aux entreprises d’obtenir des résultats tangibles avec l’IA. Au-delà des intégrations, la plateforme de Qlik représente une chaîne de valeur IA complète avec des fonctionnalités analytiques avancées telles que Qlik Answers™, qui transforme les données non structurées en informations exploitables. Avec ses solutions robustes de bout en bout, Qlik donne aux entreprises les moyens d’évoluer en toute transparence de la collecte à l’analyse des données et, à terme, la prise de décisions pilotée par l’IA.



Ces dernières fonctionnalités démontrent l’engagement de Qlik à accompagner les entreprises à chaque étape de leur parcours vers l’IA, de la préparation des données au déploiement d’insights favorisant l’innovation et l’agilité opérationnelle. Alors qu’un nombre croissant d’entreprises découvrent la complexité inhérente à l’adoption de l’IA, l’importance accordée par Qlik à l’intégrité, à la flexibilité et à l’accessibilité des données leur assure un avantage concurrentiel.