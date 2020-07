Du ballon ovale au digital : Thierry Lacroix rejoint Datasolution

Ancien international de rugby (43 matches en équipe de France, seul français meilleur marqueur d’une Coupe du Monde de Rugby) et consultant TV (France 2, Eurosport, TF1 et médias du Monde), titulaire d’une maitrise d’économie et sport, Thierry Lacroix a mené une double carrière à responsabilités sportive et d’affaires, comme responsable Océanie des Laboratoires Pierre Fabre Dermo-cosmétique, puis de chef d’entreprise (Cabinet de Masseur-Kinésithérapeute, établissement thermal, fabricant de glaces artisanales …).



Séduit par le challenge proposé, Thierry Lacroix apporte non seulement son expérience de sportif de haut niveau et d’entrepreneur, mais également sa connaissance du milieu économique dans le monde du rugby et du sport en général, où les entreprises sont plus que représentatives, axes de croissance importants pour DATASOLUTION.



L’international de rugby et l’entreprise se retrouvent autour de plusieurs valeurs communes telles que la culture de l'effort et de l'engagement, le sens du collectif, la gestion de l’équipe et l'exigence du résultat.



Pour Thierry Lacroix : « Ecouter pour bien conseiller et agir avec pertinence, dynamisme, réactivité, vision, stratégie, je retrouve chez DATASOLUTION tout ce qui fait la force d’une équipe de rugby. Je suis heureux de pouvoir contribuer à son développement et de l’accompagner dans sa croissance. »



Pour Jean-Claude Noguès, président de DATASOLUTION : « Je suis heureux et fier d’accueillir un sportif de très haut niveau comme Thierry au sein de DATASOLUTION. Sa vision d’un système (de jeu) et ses capacités de transformation (d’essais) associées à ses qualités humaines et professionnelles constituent un atout précieux pour l’entreprise et je suis très confiant sur sa "digitalisation". »



Thierry Lacroix accompagnera le groupe dans son développement global, et commercialement directement sur la zone Sud France.



L’entreprise renforce ses équipes avec le recrutement également de Baptiste CASTELLANO qui viendra développer commercialement la nouvelle agence de Lyon. Toutes ces activités seront pilotées par Mounir BENTAYBI, qui rejoint le groupe en tant que Directeur des Régions et développement de la filiale Active Publishing, éditrice récemment rachetée du logiciel PIM2PRINT (automatisation de génération de catalogues papier type La Redoute). DATASOLUTION souhaite ainsi initier une double démarche de croissance externe et interne, notamment dans les régions françaises.



Créée en 2003, DATASOLUTION a pour mission d’accompagner les entreprises dans leur stratégie e-Business, qu’elle soit BtoB ou BtoC, en proposant une offre complète « Design, Build, Run » : stratégie digitale, réalisation de sites e-Commerce, PIM & MDM, CMS, Middleware & ESB, hébergement & infogérance sur Cloud publics et privés.



Le Groupe DATASOLUTION compte plus de 200 collaborateurs répartis entre la France, les Etats-Unis et l’Australie, et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros.