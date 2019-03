ERM Advanced Telematics lance des produits UBI faciles à installer pour aider les assureurs automobiles à définir leurs prix

Les solutions UBI d'ERM s'appuient sur sa technologie de sécurité pour surveiller le comportement du conducteur. La technologie permet de recevoir des avertissements concernant tout écart par rapport à une conduite acceptable, qui a été déterminée par le type de véhicule sous contrôle. Cette technologie utilise le GPS de l’unité de suivi et permet de combiner plusieurs emplacements et vitesses liés à une gamme d’événements pour lesquels elle transmet une mise en garde. Les nouveaux produits rejoindront l’OBD StartLink, l’unité de diagnostic embarqué (OBD) lancée par ERM il y a environ trois ans.



Le premier produit de la nouvelle série UBI, StartLink OnBat, est déjà disponible à la vente dans plus de 65 pays dans lesquels l’ERM est actif. Les autres nouveaux produits, UBI-Tag et UBI-Plug, devraient être mis sur le marché au cours du deuxième trimestre 2019.



Le StarLink OnBat, un dispositif de surveillance et de suivi miniature, ne nécessite que peu d’installation, à savoir la connexion de deux fils à la batterie du véhicule. Ceci peut être effectué par l'utilisateur final lui-même. Le produit est livré avec une batterie de secours interne, un GPS et un modem cellulaire dans un petit boîtier étanche (IP 67) contenant la technologie de sécurité ERM permettant de surveiller le comportement du conducteur. Après l'installation, le périphérique envoie des données concernant le comportement du conducteur et son emplacement aux serveurs du fournisseur de services ou à la compagnie d'assurance en fonction d'une fréquence prédéterminée.



La balise UBI est un capteur qui surveille le comportement du pilote et son installation implique une simple fixation. La balise est fournie avec une batterie à usage unique qui peut être remplacée par le client et qui dure trois ans. La technologie de sécurité ERM pour la surveillance du conducteur et la localisation est intégrée au produit, ainsi que l'interface BLE (bluetooth basse consommation). Après l'installation, le tag UBI envoie des avertissements sur le comportement de conduite via une application dédiée installée sur le téléphone portable du conducteur directement au serveur du fournisseur de services ou de la compagnie d'assurance.



L'installation de la prise UBI, qui sera bientôt disponible sur le marché, sera simple à effectuer à l'aide de la prise allume-cigare du véhicule. La prise UBI sera également équipée de la technologie de sécurité ERM pour la surveillance du conducteur et la localisation, d'un module GPS, d'une interface BLE et d'une prise de chargement USB. Une fois installé, le connecteur UBI surveillera le comportement du conducteur en ce qui concerne l'emplacement et la vitesse de conduite et transmettra les avertissements de tout écart par rapport au comportement de conduite normal via l'application dédiée du téléphone portable du conducteur au serveur du prestataire de services ou de la compagnie d'assurance.



Eitan Kirshenboim, directeur marketing chez ERM Advanced Telematics, a déclaré : « les compagnies d'assurance cherchent constamment à réduire les risques liés à la tarification des contrats d'assurance automobile, et les technologies basées sur la télématique UBI d'ERM constituent un excellent moyen de le faire. Les nouveaux produits de notre stratégie UBI permettent aux compagnies d’assurances de comprendre le comportement de conduite de leurs clients, le temps passé au volant et leur localisation, et d’extraire de ces données le niveau exact de risque associé à chaque conducteur. Sur la base de ces informations, la compagnie d’assurance peut mieux déterminer le prix d’une police et offrir des rabais substantiels aux conducteurs prudents. »



Kirshenboim ajoute : « jusqu'à présent, de nombreuses sociétés d'assurance élaboraient leurs solutions UBI à partir de produits basés sur la carte SIM pouvant être connectés à une prise OBD et obligeaient les sociétés à payer les coûts de communication avec le dispositif de surveillance et de suivi des pilotes. StarLink OnBat continue dans cette voie, mais réduit les risques d'interruption de l'appareil, car il est installé sous le capot. En outre, les marques UBI Tag et UBI Plug d'ERM se caractérisent par un processus de paiement très simple par l'utilisateur final lui-même. Les appareils utilisent des communications bluetooth, une application cellulaire et un modem cellulaire du téléphone mobile du conducteur, ce qui supprime les frais de communication des assureurs. L'ensemble de solutions ERM permet à l'assureur d'établir plus facilement une politique de tarification des polices qui récompense les conducteurs prudents tout en gérant les risques sur une longue période. Dans le même temps, les solutions offrent différents types de mensualités ainsi que la possibilité d'adapter la solution basée sur une grande variété de périphériques. ERM s'est engagé à fournir au secteur des assurances une gamme de produits qui répondra à long terme aux besoins du secteur en matière de développement, de manière cohérente et dynamique. »