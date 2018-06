[Etude OpenText] 18 % des Français croient que l'intelligence artificielle pourra faire de meilleurs choix que les hommes politiques

L’intelligence artificielle semble une réalité toute proche dans la vie de la Cité pour 43 % des personnes interrogées pour qui le Gouvernement travaillera avec des robots d’ici 5 ans. En Allemagne et au Royaume-Uni, ils sont respectivement 38 % et 35 % à penser que cela n’arrivera jamais.



Parmi les avantages cités, l’automatisation intelligente permettra de réduire les temps d’attente pour 20 % des personnes interrogées, d’alléger la gestion administrative et le remplissage de formulaires pour 19 %, et de diminuer le taux d’erreurs pour 15 % d’entre eux.



Mais si 1 Français sur 4 considère opportune l’intelligence artificielle dans le cadre politique, considérant que l’analytique pourrait prendre de meilleures décisions que les élus, 18 % des personnes interrogées affirme que la technologie ne peut remplacer l’humain, qui doit rester le décideur final (ils étaient 23 % en 2017).



« L’intelligence artificielle est là pour durer. De plus en plus de Français prennent conscience des avantages apportés par cette technologie. En effectuant une partie des tâches, les robots nous permettent d’être plus efficaces et de gagner du temps. », commente Benoît Perriquet, Vice-Président Europe du Sud chez OpenText. « Les films de science-fiction ont, encore aujourd’hui, tendance à déformer les conséquences de la technologie de l'IA, il est temps d'arrêter de considérer l'IA comme une menace existentielle pour notre vie et notre santé. La véritable valeur de l'IA réside dans sa capacité à travailler aux côtés des humains dans l’objectif d’apporter du confort au quotidien. »



Méthodologie

Le sondage a été commandité par OpenText et réalisé via Google Survey dans 8 pays (France, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada, Australie). En France, le sondage a été réalisé auprès de 2 000 citoyens français de plus de 18 ans en janvier 2018.