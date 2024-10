World Quality Report 2024 : 68% des entreprises utilisent désormais l'IA pour améliorer l'ingénierie de la qualité

OpenText™, en collaboration avec Capgemini et Sogeti (du groupe Capgemini), dévoile aujourd'hui les résultats de la 16e édition du World Quality Report, « New Futures in Focus ». Le rapport révèle des évolutions significatives en matière d'ingénierie de la qualité (QE), avec notamment l’accélération de l'intégration de l'IA générative (Gen AI) et une évolution notable des compétences requises pour exceller dans les environnements de développement Agile.



Pour le World Quality Report 2024 des entreprises de différents secteurs ont été sondées afin d’en savoir plus sur les tendances actuelles en matière d'ingénierie logicielle et les meilleures pratiques des développeurs. L’ingénierie de qualité qui était autrefois définie par le test de logiciels écrit par l’humain a maintenant évolué grâce au code généré par l'IA. Qu'il s'agisse du volume de code et de scripts de test à générer ou de la manière dont les chaînes logicielles doivent être testées de bout en bout, la nécessité de redéfinir l'ingénierie de la qualité redéfinit l'orientation et la stratégie de nombreuses équipes de test et d'ingénierie logicielle. Le rapport fait état de l'adoption croissante de l'IA et de son impact sur l'automatisation des tests, ainsi que du besoin critique pour les entreprises en matière d'alignement des métriques d'assurance qualité sur les résultats commerciaux, afin de mettre en évidence sa valeur stratégique.



Principales conclusions du rapport



L'intelligence artificielle domine le secteur de l'ingénierie de la qualité :

Le rapport montre que 68% des entreprises utilisent activement l'IA (34%) ou ont développé des feuilles de route suite à des implémentations pilotes réussies (34%). L'automatisation des tests est le principal domaine où l'IA générique a un impact : 72% des personnes sondées faisant état de processus d'automatisation plus rapides grâce à l'intégration de l'IA générative.



La formation continue reste cruciale :

Alors que 82% des entreprises indiquent avoir mis en place des parcours d'apprentissage dédiés pour leurs équipes d'assurance qualité, seules 50% d'entre elles suivent activement leur efficacité. Le rapport souligne l'importance de l'apprentissage continu, particulièrement en ce qui concerne les compétences telles que l'IA générative, l'intégration Agile et la collaboration interfonctionnelle.



Les défis liés à l'automatisation et aux systèmes existants persistent :

Le rapport met également en exergue les défis auxquels de nombreuses entreprises sont confrontées dans le cadre de l'automatisation de leurs environnements de test. L'absence de stratégies globales et la dépendance à l'égard des systèmes existants ont été identifiées par 57% et 64% des personnes sondées, à titre d'obstacles majeurs à l'avancement des efforts d'automatisation.



Les priorités en matière de durabilité et 'Green IT' sont en retard :

Bien que le développement durable soit reconnu comme une priorité absolue, le rapport indique que seuls 25% des entreprises mesurent l'impact environnemental de leurs activités informatiques, tandis que 44% d'entre elles évaluent l'impact des activités de test. En outre, seuls 34% des sondés mettent en place des pratiques efficaces en matière d'ingénierie de la qualité pour favoriser le développement durable. Le rapport encourage les entreprises à adopter des stratégies globales en matière du Green IT et à améliorer la mesure de l'impact sur l'environnement tout au long du cycle de développement des logiciels.



« Cette année, les conclusions du World Quality Report soulignent le rôle croissant de l'IA et des méthodologies des technologies émergentes dans l'ingénierie de la qualité, mais elles indiquent également que les entreprises ont clairement besoin de reconnaître et de communiquer la valeur stratégique de l'ingénierie de la qualité », déclare Muhi Majzoub, EVP et Chief Product Officer d'OpenText. « Au fur et à mesure que la technologie évolue, OpenText s'engage à aider les entreprises à intégrer des solutions avancées pour la gestion du cycle de vie des logiciels en utilisant la Gen AI, tout en s'assurant que l'ingénierie de qualité reste au premier plan pour favoriser la réussite de l'entreprise. »



« Les outils et solutions Gen AI sont de toute évidence de plus en plus adoptés par les ingénieurs qualité pour les aider dans leur mission et se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée », déclare Mark Buenen, Global Leader, Quality Engineering and Testing chez Sogeti. « Le World Quality Report de cette année montre un tournant saisissant avec une grande majorité de répondants faisant activement appel à la Gen AI dans leurs processus QE ou élaborant des feuilles de route de mise en œuvre. Au-delà de son impact avéré sur l'efficacité et la qualité du codage, la Gen AI a le potentiel d'accélérer encore la transformation de l'ingénierie de la qualité et de créer une nouvelle valeur à la fois pour les clients et les utilisateurs finaux. »



A propos du World Quality Report 2024:



Le World Quality Report, qui en est à sa 16e édition, est une étude annuelle qui explore les dernières tendances, les défis et les perspectives de l'ingénierie de la qualité dans tous les secteurs d'activité. Le rapport s'appuie sur des recherches approfondies et des enquêtes auprès des leaders de l'industrie pour fournir une compréhension complète du paysage de la qualité des logiciels.



Méthodologie de recherche du World Quality Report 2024 :



Le World Quality Report est le seul rapport mondial analysant la qualité des applications et les tendances en matière de tests. Il est publié chaque année depuis 2009. L'édition 2024 a permis de suivre et d'examiner les tendances et les développements les plus importants en matière d'ingénierie de la qualité et de tests, en interrogeant plus de 1 750 cadres supérieurs dans 33 pays et 10 secteurs. Les conclusions des experts sont complétées par des commentaires, des exemples et des bonnes pratiques émanant de cadres supérieurs de diverses entreprises du classement Fortune 500, qui ont participé à des entretiens approfondis sur ces sujets.