Euler Hermes lance «Mind Your Receivables», quand l’open data vient au secours des entreprises à l’export

Euler Hermes lance «Mind Your Receivables», outil de visualisation de données (« dataviz ») disponible sur le web, en open data, développée en partenariat avec Toucan Toco, pour aider les entreprises à décrypter les risques à l’export.

Via cette application, pionnière sur le marché, Euler Hermes démontre sa volonté d’ouvrir l’accès à ses données propriétaires de manière à la fois gratuite et didactique. C’est une nouvelle étape de la transformation numérique du leader mondial de l’assurance-crédit.

«Mind Your Receivables» : une vision des marchés à l’export

Grâce à l’expertise de Toucan Toco en matière de « data visualisation », «Mind Your Receivables» permet aux entreprises de découvrir les tendances en matière de défaillances d’entreprises, d’impayés, et de retards de paiements par région, pays, et secteur, au cours du temps.

Ainsi, le dirigeant d’une petite entreprise française qui fabrique des équipements électriques haut de gamme et qui souhaite établir des relations d’affaires avec plusieurs partenaires chinois peut se renseigner sur la santé de l’économie chinoise et sur son marché grâce à l’application.

«Notre chef d’entreprise y apprendra qu’en 2016 les impayés ont doublé en Chine à la suite de la crise de l’acier, qu’en 2017 les faillites ont augmenté de 74% et qu’en prévision les délais de paiement s’allongent d’une semaine supplémentaire. S’il veut conquérir ce marché, il devra faire attention à sa trésorerie » explique Ludovic Subran, Chef économiste d’Euler Hermes.

Les données au cœur du modèle économique d’Euler Hermes

Euler Hermes suit plus de 83 millions d’entreprises à travers le monde et couvre près de 900 milliards d’euros de transactions commerciales. L’équipe d’économistes d’Euler Hermes utilise ces données propriétaires qu’elle combine avec les statistiques officielles pour faire des prévisions et réaliser des études sur des sujets aussi divers que le commerce mondial, la santé des entreprises ou encore le marché automobile.

A l’origine de «Mind Your Receivables» se trouve la volonté du Groupe Euler Hermes de démocratiser et de rendre plus intelligible cette expertise, au service de toutes les entreprises. L’application développée par Euler Hermes et Toucan Toco réunit, sur une même plateforme numérique accessible par tous et partout, les données publiques, les informations propriétaires et les prévisions du département de recherche économique du leader mondial de l’assurance-crédit.

Avec «Mind Your Receivables», Euler Hermes ouvre, pour la première fois, l’accès à ses données aux entreprises, universitaires et journalistes, et va au-delà de l’open data en accompagnant l’utilisateur avec l’outil de visualisation de données proposé par Toucan Toco.

« Toucan Toco a développé l’art du Data storytelling, un mode de présentation des données de façon claire et pédagogue, là où Excel et la donnée à l’état brut n’y arrivent pas », explique Baptiste Jourdan, Directeur associé et fondateur de Toucan Toco.



Une ambition : devenir l’entreprise d’assurance B2B la plus innovante du marché

Le lancement de cette application s’inscrit dans la démarche de transformation digitale du Groupe Euler Hermes et matérialise son ambition de devenir l’entreprise s’assurance B2B la plus innovante du marché.

Alors que la révolution numérique touche progressivement l’ensemble de l’économie, Euler Hermes se positionne comme un acteur à la pointe de l’innovation et a créé en 2015 la Digital Agency, une structure dont le but est de réinventer le financement du commerce international en permettant aux grandes entreprises comme aux PME, de maîtriser au mieux leur risque de crédit.

« Notre démarche consiste à démocratiser l’assurance-crédit en diffusant plus largement l’expertise d’Euler Hermes et accompagner ainsi les ETI/PME, exportateurs et freelance sur de nouveaux segments de marché grâce à des solutions technologiques innovantes », explique Charles Ruelle, co-directeur de la Digital Agency.