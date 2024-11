Toucan célèbre ses 10 ans : un nouveau cap vers l’analytics en marque blanche

Le repositionnement de Toucan permet à ses clients B2B2B d’accélérer le time to market de leurs modules analytics au sein de leurs offres logicielles ou de créer des plateformes rapidement sans faire une ligne seule de code. Toucan se présente avec sa nouvelle plateforme comme le CMS no code de l’analytics.



Un virage stratégique face aux défis financiers



Face à la crise de financement de 2022, Toucan a su se réinventer. L’entreprise a recentré son activité sur l’analytics intégré ”embedded analytics” pour répondre aux besoins spécifiques des éditeurs de logiciels et des start-up. Ce pivot a permis à Toucan de revenir à la rentabilité en seulement un an, passant de 120 à 70 collaborateurs tout en maintenant une dynamique d'innovation avec une nouvelle version de la plateforme sortie en 2024. Au troisième trimestre 2023, l’entreprise atteint l’équilibre financier, avec un chiffre d’affaires proche des 10 millions d’euros et une solide présence en France et à l'international (30% du CA hors de France).



Une solution innovante pour les éditeurs de logiciels



Toucan propose une plateforme d’analytics à embarquer en marque blanche no code. Utilisant le concept fort de data storytelling, la nouvelle plateforme se veut être le CSM de l’analytics, spécialement conçue pour les éditeurs souhaitant intégrer des visualisations analytiques en marque blanche. Cette solution puissante et 100% no code permet un déploiement trois fois plus rapide, offrant des visualisations personnalisables, performantes et toujours avec le meilleur design du marché. Avec plus de 30 éditeurs en France utilisant la solution, Toucan confirme son leadership sur le marché de l'analytics embarqué.



Innovation et résilience pour une nouvelle décennie



Avec des perspectives de croissance ambitieuses en Europe et aux États-Unis, Toucan continue de renforcer sa position dans l’embedded analytics. La demande pour des solutions de data storytelling intégrées ne cesse de croître du côté des éditeurs de logiciels et des start-up, et Toucan est prêt à relever ces nouveaux défis. Pour cette nouvelle décennie, l'entreprise reste fidèle à ses valeurs d’innovation et de résilience, déterminée à accompagner ses clients dans leurs stratégies de données.



"Nous sommes fiers de célébrer une décennie d'innovation dans le domaine de l'analytics. Face aux défis rencontrés, nous avons su nous adapter et transformer notre modèle pour répondre aux besoins du marché. Désormais, en nous concentrant sur les besoins spécifiques des éditeurs de logiciels et des sociétés de service qui veulent apporter toujours plus à leurs clients, leurs membres ou adhérents. Nous développons une solution innovante qui accélère considérablement le déploiement de leurs produits et de tableaux de bord personnalisés. Les éditeurs qui veulent construire une technologie rapidement voient l'intérêt d'intégrer notre brique logicielle en marque blanche. Aujourd'hui, Toucan est plus que jamais un acteur clé de l'analytics embarqué. Cette nouvelle étape est la preuve de notre résilience et de notre capacité à innover. Notre ambition est claire : devenir le leader européen de l'analytics embarqué" se réjouit Baptiste Jourdan, cofondateur de Toucan.