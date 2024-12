L'éditeur Klara choisit d'intégrer l’analytics en marque blanche de Toucan pour ses grands comptes

Un défi d’envergure pour Klara



Klara, acteur français spécialiste du Skill Management, accompagne les entreprises dans le management du développement des compétences des collaborateurs bureau et terrain pour booster la performance de l'entreprise, via une plateforme digitale innovante et 100% personnalisable. Pour répondre aux besoins spécifiques des grands groupes en matière d’insights personnalisés et de tableaux de bord accessibles, Klara a choisi d’intégrer une solution d’analytics performante et facilement déployable. Ce déploiement concerne une soixantaine grands comptes, dont Carrefour, Safran, Banque Populaire Rives de Paris et CNP Assurances, et vise à renforcer l’efficacité des prises de décision en fonction de l’usage de Klara.



La solution Toucan : des dashboards sur mesure en temps record



En optant pour l’offre embedded analytics en marque blanche de Toucan, Klara offre désormais à ses clients 40 tableaux de bord personnalisés adaptés aux différents utilisateurs, des administrateurs aux utilisateurs quotidiens. La plateforme no-code de Toucan a permis de les embarquer dans la plateforme rapidement et sans complexité technique, évitant ainsi à Klara une construction en interne qui serait plus coûteuse et moins performante, pour se concentrer sur son cœur de métier.



« Chez Toucan, notre mission est de rendre l’analytics accessible et pertinent pour tous les utilisateurs. Nous sommes fiers d'accompagner Klara dans cette transformation, en leur offrant une solution embedded analytics flexible et sans code qui permet d'aller au-delà de la simple visualisation pour véritablement enrichir l’expérience utilisateur et renforcer la prise de décision » explique Baptiste Jourdan, co-fondateur de Toucan.



Résultats : des performances et une satisfaction en hausse



En l’espace de trois mois, Klara a déjà déployé 40 dashboards personnalisés pour dix de ses plus grands clients, renforçant ainsi l’accessibilité des données RH en temps réel. Cette mise en place a permis une hausse de 30 % des scores de satisfaction client, soulignant l’impact positif de l’analytics intégré de Toucan sur la qualité de service de Klara.



« Toucan nous a permis de transformer les données RH en un outil stratégique pour nos clients, facilitant la prise de décision. La simplicité d’intégration et la flexibilité de Toucan ont été des éléments décisifs pour nous, offrant le meilleur retour sur investissement en matière de temps homme investi » déclare Nazim Chibane, PDG de Klara.