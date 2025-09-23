Fivetran a été choisi par Steve Madden pour unifier ses données marketing et analytiques multicanal

Fivetran, le leader du mouvement des données, annonce que Steve Madden, créateur et distributeur de chaussures et d’accessoires, utilise désormais Fivetran pour centraliser ses données publicitaires, de trafic web et d’engagement social. Cette initiative permet à Steve Madden de rationaliser ses rapports, d’améliorer la performance de ses campagnes et d’obtenir plus rapidement des informations exploitables sur l’ensemble de ses canaux.



« Avec Fivetran, nous mettons en place les fondations nécessaires pour agir sur les insights plus rapidement. Cette agilité nous permet d’anticiper les évolutions du marché, de répondre aux tendances en temps réel et d’améliorer en permanence notre façon d’interagir avec nos clients » déclare Josh Krepon, Président US Direct to Consumer & Global Digital chez Steve Madden.



Steve Madden s’appuie sur Fivetran pour intégrer les données d’un large éventail de plateformes, notamment Facebook Ads, Google Analytics 4, Facebook Pages, Google Search Console, TikTok Ads, LinkedIn Ads, Instagram Business et Snapchat Ads. Le retailer exploite également le SDK Connector de Fivetran pour importer des données personnalisées depuis d’autres plateformes comme Adform, garantissant ainsi que toutes les données clés de performance alimentent automatiquement son environnement analytique.



George Fraser, CEO de Fivetran, commente « Steve Madden illustre parfaitement la façon dont des marques emblématiques associent créativité et précision guidée par les données pour rester compétitives dans le marché numérique actuel. En unifiant les données issues de grandes plateformes mondiales comme Facebook Ads et Google Analytics avec celles de plateformes plus spécialisées et propres à chaque canal, ils ont créé une source unique de vérité. Cela permet aux équipes d’agir rapidement, de mesurer l’impact en toute confiance et d’affiner continuellement l’expérience client. »



En réunissant ces sources, les équipes marketing et analytiques de Steve Madden peuvent comparer les performances payantes et organiques sur tous les canaux majeurs, aligner les dépenses de campagne sur les données d’engagement et de conversion, et éliminer le besoin de collectes manuelles de données depuis plusieurs plateformes. Cette vue consolidée permet à l’entreprise d’obtenir des insights rapides qui nourrissent ses décisions de ciblage et de création, aidant ainsi ses équipes à agir plus vite et à répondre plus efficacement aux tendances.



La collaboration avec Steve Madden s’inscrit dans la dynamique de Fivetran, qui accompagne les grandes marques mondiales dans la modernisation de leur infrastructure de données. Aujourd’hui, des milliers d’entreprises font confiance à Fivetran pour automatiser des mouvements de données fiables et sécurisés depuis des centaines de sources, permettant ainsi d’obtenir des insights plus rapides, d’améliorer l’engagement client et de mettre en place des stratégies de données prêtes pour l’IA.