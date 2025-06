Fivetran étend son Connector SDK pour prendre en charge n'importe quelle source avec une fiabilité et une performance de niveau natif

Fivetran, le leader du mouvement des données, annonce que son Connector SDK prend désormais en charge les connecteurs personnalisés pour n'importe quelle source de données. Avec cette mise à jour, les développeurs peuvent construire des pipelines fiables pour les systèmes les plus spécialisés ou fait maison, en éliminant les lacunes en matière de données et en permettant de centraliser toutes les données d'une entreprise en un seul endroit. Cela garantit que les informations critiques - quel que soit l'emplacement où elles se trouvent - peuvent être utilisées pour piloter l'analytique, l'IA et les décisions commerciales en toute confiance.



Avec le Connector SDK, les équipes data peuvent créer des pipelines fiables et sécurisés pour pratiquement n'importe quelle application, API interne ou système existant. Les développeurs écrivent la logique en Python, et Fivetran gère l’infrastructure, y compris le déploiement, l’orchestration, la montée en charge, la supervision et la gestion des erreurs. La plupart des connecteurs peuvent être construits et déployés en quelques heures seulement, sans nécessiter d'assistance DevOps ou d'infrastructure personnalisée.



George Fraser, CEO de Fivetran déclare : « En l'absence de connecteur prédéfini, la plupart des équipes finissent par construire et maintenir elles-mêmes des pipelines personnalisés. Cette approche fait maison peut sembler souple au début, mais elle devient souvent un fardeau à long terme avec des coûts cachés en termes de fiabilité, de sécurité et de maintenance. Le Connector SDK change la donne. Désormais, n'importe quel ingénieur peut créer un connecteur personnalisé pour n'importe quelle source et l'exécuter avec la même infrastructure, les mêmes performances et la même fiabilité que les connecteurs natifs de Fivetran. Les entreprises bénéficient ainsi de la flexibilité dont elles ont besoin sans avoir à faire de compromis. »



Le SDK utilise la même infrastructure que les connecteurs entièrement gérés de Fivetran. Il gère les répétitions, la surveillance et les alertes pour s'assurer que les données sont livrées là où elles sont nécessaires, qu'il s'agisse de BigQuery, de Databricks, de Snowflake ou d'une autre destination.



Babacar Seck, responsable de l'intégration des données chez Saint-Gobain poursuit « Le SDK a été une énorme surprise - dans le bon sens du terme. Nous pensions continuer à utiliser Azure Data Factory pour les API, car c'était la seule option possible. Mais lorsque nous avons vu ce que nous pouvions faire avec le Connector SDK de Fivetran, tout a changé. Nous pouvons désormais créer des connecteurs personnalisés en interne et répondre aux besoins de l'entreprise beaucoup plus rapidement - tout en fournissant des données de manière transparente dans Snowflake on Azure. »



Fivetran présente le Connector SDK cette semaine au Snowflake Summit 2025 et la semaine prochaine au Databricks Data + AI Summit 2025, et souligne comment les data engineers peuvent construire des connecteurs personnalisés pour déplacer les données vers leur destination cloud pour les workloads d'analyse et d'IA.