Fivetran étend l’intégration de Microsoft Fabric avec plus de 700 connecteurs, facilitant la création de data lakes optimisés pour l’IA

Fivetran, le leader du mouvement des données, annonce proposer désormais plus de 700 connecteurs préconstruits pour une intégration continue avec Microsoft Fabric et OneLake, élargissant ainsi l'accès aux données et l'interopérabilité pour les entreprises. Cette intégration enrichie, alimentée par Managed Data Lake Service de Fivetran, permet aux entreprises d'ingérer en toute transparence des données provenant de plus de 700 connecteurs, les convertir automatiquement dans des formats de table ouverts comme Apache Iceberg ou Delta Lake, et optimiser en permanence les performances et la gouvernance au sein de Microsoft Fabric et OneLake, sans nécessiter d'ingénierie complexe.



« Les entreprises d'aujourd'hui ont besoin d'un moyen évolutif et automatisé pour centraliser les données provenant de centaines de sources dans un environnement unifié. Notre intégration élargie avec Microsoft Fabric et OneLake permet aux entreprises d'automatiser les mouvements de données complexes, garantissant qu'elles disposent de données fiables et en temps réel pour alimenter l'IA, l'analytique et la prise de décision stratégique » déclare, George Fraser, CEO de Fivetran.



En 2024, Fivetran a été reconnu comme finaliste du prix Microsoft Americas Partner of the Year, grâce à une augmentation de 51 % de son taux d’adoption d'une année sur l'autre et à une hausse de 200 % des réservations sur Microsoft Azure Marketplace. Plus de 500 entreprises, font confiance au mouvement automatisé des données de Fivetran pour rationaliser l'ingestion, optimiser les coûts et mettre en place des data lakes sécurisés et prêts pour l'IA sur Microsoft Fabric et OneLake.



« Hitachi Solutions se réjouit d'étendre ses capacités de stockage de données en intégrant le service de gestion de data lake de Fivetran sur Microsoft Azure à sa plateforme de données Empower. Cette intégration permet aux entreprises de consolider plus facilement diverses sources de données, de réduire les coûts d'infrastructure et de construire des data lakes prêts pour l'IA, ce qui les aide à débloquer des informations transformatrices et à stimuler la croissance de leur chiffre d'affaires », précise Dr. Michael Green, Senior Technical Product Manager, Hitachi Solutions Empower Data Platform.



Principaux avantages de Fivetran Managed Data Lake Service :



Automatiser l'ingestion de données à partir de plus de 700 sources sans ingénierie complexe.

Transformer les données dans les formats Delta Lake et Iceberg pour un stockage conforme à ACID et prêt pour les requêtes.

Intégrer de manière transparente avec Microsoft Fabric et OneLake pour prendre en charge l'IA, l'analytique et la gouvernance.

Réduire les coûts d'infrastructure en optimisant le stockage et le calcul pour les charges de travail de données à grande échelle.



« Les entreprises doivent impérativement disposer de données de haute qualité et bien gouvernées non seulement pour l'IA et l'analytique mais aussi pour la sécurité et la conformité explique Dipti Borkar, VP & GM Fabric chez Microsoft. Grâce aux connecteurs de Fivetran qui s'intègrent de manière transparente à Microsoft Fabric, ainsi qu'à la flexibilité de Hybrid Deployment, les entreprises peuvent déplacer des données dans Microsoft OneLake, prêt pour l'IA, afin de tirer parti de la puissance d'une multitude de capacités tout en gardant les charges de travail sensibles sécurisées dans leur propre environnement. Cela donne aux entreprises la confiance nécessaire pour faire évoluer l'IA et l'analytique sans compromettre le contrôle ou la conformité. »



Alors que les entreprises modernisent leurs data lakes, la gestion des coûts d'ingestion est devenue une préoccupation majeure. Les méthodes traditionnelles de transfert de données peuvent être coûteuses et complexes, nécessitant des ressources d'ingénierie et des investissements d'infrastructure importants. Les pipelines entièrement gérés de Fivetran réduisent ces coûts en automatisant l'ingestion, en optimisant l'utilisation de l'informatique et en éliminant le besoin de maintenance manuelle. Grâce à une intégration transparente dans Microsoft Fabric et OneLake, les entreprises peuvent charger, gérer et analyser les données de manière efficace, sans avoir à supporter des coûts opérationnels élevés.



« Interloop s'est associé à Fivetran parce qu'il a simplifié nos processus d'ingénierie des données, ce qui nous permet de nous concentrer sur les résultats commerciaux plutôt que sur la gestion de l'infrastructure. Fivetran Managed Data Lake Service charge de manière continue les données dans Microsoft Fabric au format Delta Lake tout en réduisant le calcul des requêtes d'ingestion et en automatisant la maintenance des tables. Cela réduit notre coût total de possession et augmente nos revenus en nous permettant de nous concentrer sur ce qui compte vraiment : apporter de la valeur à nos clients. », déclare Jordan Berry, CEO at Interloop.