Fivetran lance Managed Data Lake Service pour Cloud Storage de Google

Fivetran, le leader du mouvement des données, annonce le lancement de son service Managed Data Lake pour Cloud Storage de Google. S'appuyant sur le lancement du service Managed Data Lake de Fivetran l'année dernière, cette dernière expansion permet aux entreprises de centraliser de manière continue des données structurées et non structurées provenant de plus de 700 connecteurs, dans Cloud Storage de Google, dans un format de table ouvert prêt à être consulté. En s'intégrant directement à Cloud Storage, le service étend les capacités du data lake de Fivetran en fournissant une base évolutive et performante pour l'IA, l'analytique et les workloads modernes.



« L'IA nécessite de grandes quantités de données de haute qualité, mais l'obtention de ces données dans le bon format et à grande échelle est un défi majeur. Notre service Managed Data Lake pour Cloud Storage automatise l'ensemble du processus - déplacement, organisation et optimisation des données dans des formats de table ouverts - afin que les entreprises puissent se concentrer sur l'exploitation des informations et l'innovation plutôt que sur la gestion de l'infrastructure », déclare George Fraser, CEO de Fivetran.



Avec l'écosystème de plus de 700 connecteurs de Fivetran, les entreprises peuvent centraliser d'importants volumes de données dans Cloud Storage de Google, créant ainsi une base pour entraîner de grands modèles de langage (LLM) personnalisés et développer des applications d'IA générative tenant compte du contexte. Les entreprises peuvent ainsi passer de l'expérimentation de l'IA au déploiement de solutions évolutives et prêtes pour l'entreprise.



Fivetran Managed Data Lake Service permet aux entreprises de maximiser la valeur de Cloud Storage en :



Diminuant des coûts de calcul de l'ingestion des données tout en accélérant le déplacement des données dans Google Cloud grâce à des pipelines hautes performances.

Convertissant automatiquement les données vers des formats de table ouverts, notamment Apache Iceberg et Delta Lake, pour une meilleure interopérabilité.

Intégration native avec les métadonnées BigQuery de Google Cloud, garantissant que les données dans Cloud Storage sont cataloguées pour améliorer la gouvernance et la conformité tout en permettant aux utilisateurs de la plateforme de donnée BigQuery de Google Cloud de les consulter avec la même vitesse, la même simplicité et la même expérience que les tables BigQuery natives.



« Pour les entreprises, qui travaillent avec des ensembles de données plus importants et plus complexes, il est nécessaire de disposer d'un moyen continu de centraliser et de préparer ces données pour l'IA et l'analyse », déclare Yasmeen Ahmad, Managing Director de Data Analytics chez Google Cloud. « Le Managed Data Lake Service de Fivetran pour Cloud Storage aide les entreprises à obtenir leurs données dans des formats de table ouverts de manière efficace, afin qu'elles puissent profiter pleinement des capacités avancées de Google Cloud en matière d'IA et d'analyse de données, sans les surcoûts opérationnels. »



Fivetran a déjà intégré des clients de Cloud Storage et s'attend à ce que cette intégration améliore l'efficacité et réduise les coûts pour les entreprises qui déploient des applications basées sur l'IA et les données.



S'appuyant sur le partenariat stratégique de Fivetran avec Google Cloud - où plus de 100 000 connecteurs uniques sont déjà utilisés - notre prise en charge élargie de Cloud Storage en tant que destination avec le Fivetran Managed Data Lake Service permet aux près de 4 000 clients communs de capitaliser sur la flexibilité et l'échelle des data lakes tout en garantissant une conformité et une gouvernance de niveau entreprise. Fivetran simplifie la gestion des données en conservant des formats de table ouverts et prêts à être consultés, ce qui garantit une intégration fluide avec l'écosystème d'analyse et d'intelligence artificielle de Google Cloud.



« Chez Quantiphi, nous avons pu constater que les capacités d'intégration de données transparentes de Fivetran permettent de proposer à nos clients des solutions d'IA et d'analyse plus rapides et plus fiables. Notre partenariat avec Fivetran nous permet de tirer parti de leur technologie de pointe en matière de déplacement de données, garantissant la centralisation et la transformation rapides et efficaces d'ensembles de données complexes en informations exploitables », explique Bhaskar Kalita, executive head of financial services chez Quantiphi. « Cette collaboration donne à nos clients la confiance nécessaire pour innover et développer leurs initiatives en matière d'IA, sachant qu'ils disposent d'une base de données solide et sécurisée qui soutient leurs décisions commerciales les plus importantes. »



La capture des données modifiées (CDC) entièrement gérée par Fivetran, la maintenance des tables et l'intégration native des métadonnées BigQuery garantissent que les données stockées dans Cloud Storage de Google sont toujours à jour, sécurisées et prêtes à prendre en charge des applications d'IA de niveau production.