Flo Health innove en matière d'IA et personnalise les soins grâce à Databricks

Databricks, spécialiste des données et de l'IA, annonce que Flo Health, l'application de santé féminine numéro une dans le monde, a adopté la Data Intelligence Platform de Databricks pour alimenter ses projets d'analyse de données et d'IA, lui permettant de fournir des recommandations de santé personnalisées et d’augmenter le nombre d'utilisateurs actifs mensuels ainsi que l'engagement des employés.



Flo Health accompagne plus de 75 millions d'utilisateurs avec des recommandations personnalisées à chaque étape de leur parcours de santé, des règles à la conception, en passant par la grossesse et la ménopause. L'équipe s'est tournée vers Databricks pour remplacer les systèmes de données fragmentés et l'infrastructure existante qui rendaient difficile la fourniture d'expériences utilisateur cohérentes et alimentées par l'IA à l'échelle. Depuis l'adoption de la plateforme Data Intelligence de Databricks, les utilisateurs actifs mensuels ont augmenté de 45 % et les utilisateurs hebdomadaires de 57 %.



« Nos systèmes précédents ne pouvaient pas gérer l'échelle et la complexité de nos données. La Data Intelligence Platform de Databricks nous a permis de bénéficier de la plateforme centralisée de données et d'IA dont nous avions besoin pour innover beaucoup plus rapidement et pour créer une stratégie de données orientée vers un but précis, mettant la démocratisation des données au cœur de la démarche », a déclaré Roman Bugaev, CTO chez Flo Health.



Fournir des informations personnalisées et assurer une gouvernance des données solide grâce à l'IA



Depuis son adoption de la Data Intelligence Platform de Databricks, Flo Health a amélioré la gestion et l'utilisation de ses données, renforcé la gouvernance des données et amélioré sa capacité à fournir des analyses de santé personnalisées à ses utilisateurs dans le monde entier.



Des analyses plus précises et personnalisées : Flo exécute désormais 150 à 200 expérimentations en parallèle et 400 par trimestre, ce qui permet d'obtenir des informations sur les préférences des utilisateurs et les performances des fonctionnalités. Les modèles d'IA internes alimentent désormais également des prédictions de santé avancées, offrant aux utilisateurs des analyses exploitables dans des circonstances spécifiques, telles que des cycles irréguliers ou des restrictions alimentaires pendant la grossesse.

Piloter le développement de modèles d'IA avec Mosaic AI : l'équipe de Flo utilise Databricks pour affiner les grands modèles de langage (LLM) utilisés pour « Ask Flo », son assistant de santé génératif alimenté par l'IA, à l'aide de Mosaic AI, la solution de Databricks pour les systèmes d'IA agentiques sectoriels.

Une gouvernance robuste des données : pour répondre aux exigences strictes en matière de conformité, y compris celles relatives à la confidentialité des données, Flo Health utilise Unity Catalog, la seule solution de gouvernance unifiée et ouverte pour les données et l'IA, afin d'appliquer des contrôles d'accès granulaires et de garantir une gouvernance des données robuste tout au long des workflows de données, ce qui permet à ses fonctionnalités primées comme le mode “Anonyme” de protéger les données sensibles de ses clients.

La Data Intelligence Platform met à l'échelle la démocratisation des données chez Flo Health



La démocratisation des données est une priorité pour l'équipe de Flo Health. Près de la moitié (46 %) des employés de Flo Health, y compris les ingénieurs, les data scientists et les analystes commerciaux, utilisent activement Databricks chaque mois pour prendre des décisions.



Démocratiser l'accès grâce au langage naturel : Flo Health a testé AI/BI Genie, une capacité au sein de Databricks qui s'appuie sur l'IA générative pour aider les équipes métiers à interagir avec leurs données en utilisant le langage naturel pour des questions telles que « Quels étaient nos utilisateurs actifs le mois dernier ? » et recevoir des réponses instantanées.

Assistant de codage IA pour SQL : l'équipe a également utilisé Databricks Assistant, un assistant IA conversationnel, pour rationaliser le débogage des requêtes SQL. Dans le cadre d'une initiative plus large appelée « Copilot », avec l'Assistant de Databricks comme base, Flo Health donne aux chefs de produits et aux analystes les moyens de travailler de manière transparente avec SQL.



« S'assurer que nos employés sont tournés vers les données et qu'ils peuvent interagir avec les données en langage naturel est primordial pour offrir le meilleur service possible à nos clients », poursuit M. Bugaev. « La Data Intelligence Platform de Databricks offre la confidentialité, l'évolutivité, la sécurité et la facilité d'utilisation nécessaires pour nous aider à avoir un impact positif sur la santé des femmes, et je suis très enthousiaste quant à l'avenir de ce partenariat. »



« Les digital natives, comme Flo Health, sont à la recherche de moyens plus intelligents, plus rapides et plus fiables pour traduire de vastes quantités de données, en toute sécurité, afin de favoriser l'innovation. Flo Health et Databricks partagent un engagement commun : utiliser les données et l'IA pour le bien de la société. Nous sommes donc ravis que l'équipe ait trouvé autant de valeur dans la Data Intelligence Platform de Databricks, pour faire une réelle différence dans la vie des gens », a déclaré Nico Gaviola, VP Emerging Enterprise and Digital Natives, Databricks.