Informatica étend la gestion des données Cloud prête pour l’IA pour Databricks dans Google Cloud grâce à une nouvelle intégration

Informatica (NYSE : INFA), leader de la gestion des données dans le Cloud alimentée par l'IA pour les entreprises, annonce aujourd'hui l'extension des services de sa plateforme Intelligent Data Management Cloud (IDMC) dans Google Cloud. Ces annonces ont été faites à l'occasion de l’événement Google Cloud Next 2025. Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées figure la prise en charge des services Databricks Data Intelligence Platform, API Center et Cloud Data Access Management (CDAM) fonctionnant en mode natif sur Google Cloud.



« Nous nous réjouissons d’accroître encore la collaboration entre Google et Informatica. Ces capacités étendues sur Google Cloud permettront à nos clients communs de s’assurer plus facilement que leurs données sont prêtes pour l'IA, ce qui permettra d'utiliser des services d’IA plus avancés tels que l'IA agentique dans Google Cloud », a déclaré Ritika Suri, Managing Director, AI & Data ISV Partnerships chez Google Cloud.



Les services IDMC étendus dans Google Cloud comprennent :



La prise en charge complète de Databricks sur Google Cloud avec plus de 300 connecteurs pour l'ingestion de données,

Des pipelines de données no code fonctionnant nativement dans Databricks pour la préparation et la transformation des données,

La qualité des données et le profilage des données au sein de la plateforme Databricks Data Intelligence,

La gouvernance des données à l'échelle de l'entreprise grâce à une intégration transparente avec Unity Catalog.



API Center – gestion d’API de nouvelle génération pour exposer les produits et les processus de données sous la forme d'un riche écosystème d'API incluant :



Le déploiement d'API dans des environnements Cloud, sur site ou hybrides,

La possibilité d'exposer n'importe quel processus IDMC en tant qu'API,

La définition des API Agent et d’IA générative pour les applications et processus utilisant l’IA,

Des fonctions de sécurité des API améliorées, notamment la limitation du débit et le filtrage IP,

La gouvernance des API pour les services d'entreprise, les processus métier et les applications d'IA,

Une surveillance avancée pour identifier et analyser les tentatives d'accès non autorisé.



Cloud Data Access Management – permet aux organisations de partager et d'utiliser leurs données tout en assurant la conformité de la politique d'accès grâce à des contrôles automatisés :



Création intuitive de politiques correspondant à l'utilisation de l'entreprise et à des cadres réglementaires tels que le RGPD de l'UE, le CPRA ou l'HIPAA, sans avoir besoin de coder,

Accélère l'accès à des données fiables grâce à des processus de demande et d'approbation simplifiés.



« Les services étendus d'Informatica avec Databricks dans Google Cloud offrent une expérience transparente qui profitera à nos clients communs dans leur développement de l'intelligence des données », a déclaré Roger Murff, vice-président des partenaires technologiques chez Databricks. « Cette approche unifiée contribue à éliminer les silos de données entre les plateformes, ce qui permet aux entreprises de gérer leurs actifs de données de manière holistique tout en tirant parti de toutes les capacités de Databricks et de la plateforme IDMC d’Informatica sur Google Cloud. »



Ces services élargis permettent aux clients de rentabiliser leurs plateformes de données grâce à l’intégration BigQuery pour la mise à l’échelle, la gouvernance et l’inférence des modèles, ainsi qu’à l’intégration à Vertex AI pour les cas d’utilisation avancés et les workflows agentiques.



Rik Tamm-Daniels, Global Vice President d'Informatica, a déclaré : « Cette intégration stratégique avec Google Cloud et Databricks permet à nos clients communs d'accélérer leurs initiatives en matière d’IA, d’IA générative, et d’analytique tout en maintenant les plus hauts niveaux de gouvernance et de sécurité des données. Ensemble, Informatica et Google Cloud permettent d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux dans un large éventail de secteurs, notamment le retail, les services financiers et la santé. Les entreprises peuvent s'appuyer sur le partenariat Informatica-Google Cloud pour améliorer l'expérience de leurs clients, optimiser leurs chaînes d'approvisionnement et renforcer leur conformité grâce à un socle solide de données fiables. »